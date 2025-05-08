Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Російський хор виступив у Генасамблеї ООН з радянськими піснями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Колективам дозволили виступити з програмою радянських військових і патріотичних пісень в ООН
фото: Представництво Росії при ООН

Хор імені Турецького, який підтримує агресію проти України, продовжує виступати за кордоном

У залі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 5 травня відбувся концерт хору імені Турецького та жіночої вокальної групи «Сопрано» – російських колективів, відомих своєю підтримкою війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі хору.

Попри публічне схвалення повномасштабного вторгнення Росії та неодноразові виступи перед російськими загарбниками, колективам дозволили виступити з програмою радянських військових і патріотичних пісень у серці Організації Об'єднаних Націй.

Концерт було присвячено перемозі у Другій світовій війні. Під час виступу російські артисти виконали радянські пісні «Смуглянка», «Журавли», «Нам нужна одна победа», «День победы», «Калинка», «Катюша».

Варто зазначити, що перед концертом слово взяв представник Росії в ООН Василь Небензя. Він заявив, що Радянський Союз «зробив вирішальний внесок у перемогу над гітлерівською Німеччиною». За його словами, Москва «не принижує внесок союзників» та «пам'ятає кожного».

Засновник «Хору Турецького» Михайло Турецький активно підтримує російське вторгнення в Україну, називаючи цю війну «битвою англосаксів зі слов'янами». А учасники гурту неодноразово виступали перед російськими військовими та на окупованих територіях.

Однак російський колектив досі не перебуває під санкціями та продовжує виступати за кордоном.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. Президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Водночас до Москви вже прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.

Читайте також:

Теги: ООН Друга світова війна хор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Кім Чен Ин разом щось побачили у небі. Український дрон?
Північна Корея зробила камінгаут Агресор
29 квiтня, 10:35
Дороті Ші: Ми закликаємо Росію та Україну виконувати взяті на себе зобов’язання
США в ООН звернулися до Росії через удар по Кривому Рогу
9 квiтня, 04:32
Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом
Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом
30 квiтня, 03:10
Південна Корея негативно реагує на участь солдат КНДР у війні в Україні
Сеул відреагував на військову співпрацю Росії та КНДР
28 квiтня, 11:24
На думку Трампа, США «зробили більше, ніж будь-яка інша країна», для досягнення перемоги у Другій світовій війні
Трамп оголосив 8 травня у США Днем перемоги у Другій світовій війні
2 травня, 08:20
Агенти РФ готують масові інформаційно-пропагандистські заходи
Розвідка повідомила про плани росіян у Європі та США до 9 травня
6 травня, 12:04
Глава РФ подякував російським ветеранам за «порятунок світу»
Путін назвав подію, яка є «національним тріумфом» для росіян (фото)
6 травня, 08:21
Очільник Кремля заявив, що Росія і Китай «протидіє сучасним проявам неонацизму і мілітаризму»
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
Сьогодні, 11:36
До Путіна приїдуть два німецькі депутати Європарламенту від партії «Союз Сари Вагенкнехт»
Пʼятеро депутатів Європарламенту поїдуть на парад до Путіна – Spiegel
Сьогодні, 11:13

Шоу-біз

Російський хор виступив у Генасамблеї ООН з радянськими піснями
Російський хор виступив у Генасамблеї ООН з радянськими піснями
«Вони притягнули війну в Україну?» Анонс концерту відомої групи спровокував дискусії у мережі
«Вони притягнули війну в Україну?» Анонс концерту відомої групи спровокував дискусії у мережі
Їде в Туреччину? Павло Зібров «засвітився» в аеропорту Кишинева
Їде в Туреччину? Павло Зібров «засвітився» в аеропорту Кишинева
«Біль не минає». Віктор Павлік щемливо звернувся до покійного сина
«Біль не минає». Віктор Павлік щемливо звернувся до покійного сина
Потап розповів, де нині проживає з Каменських
Потап розповів, де нині проживає з Каменських
Памела Андерсон здивувала фанатів своєю новою зачіскою (відео)
Памела Андерсон здивувала фанатів своєю новою зачіскою (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
78K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
56K
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
40K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
22K
Експолітик та суддя Конституційного суду пішов працювати в університет Милованова

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua