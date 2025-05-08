Колективам дозволили виступити з програмою радянських військових і патріотичних пісень в ООН

Хор імені Турецького, який підтримує агресію проти України, продовжує виступати за кордоном

У залі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 5 травня відбувся концерт хору імені Турецького та жіночої вокальної групи «Сопрано» – російських колективів, відомих своєю підтримкою війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі хору.

Попри публічне схвалення повномасштабного вторгнення Росії та неодноразові виступи перед російськими загарбниками, колективам дозволили виступити з програмою радянських військових і патріотичних пісень у серці Організації Об'єднаних Націй.

У залі Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 5 травня відбувся концерт хору імені Турецького та жіночої вокальної групи «Сопрано» – російських колективів, відомих своєю підтримкою війни Росії проти України pic.twitter.com/cP26tN6WZj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 8, 2025

Концерт було присвячено перемозі у Другій світовій війні. Під час виступу російські артисти виконали радянські пісні «Смуглянка», «Журавли», «Нам нужна одна победа», «День победы», «Калинка», «Катюша».

Варто зазначити, що перед концертом слово взяв представник Росії в ООН Василь Небензя. Він заявив, що Радянський Союз «зробив вирішальний внесок у перемогу над гітлерівською Німеччиною». За його словами, Москва «не принижує внесок союзників» та «пам'ятає кожного».

Засновник «Хору Турецького» Михайло Турецький активно підтримує російське вторгнення в Україну, називаючи цю війну «битвою англосаксів зі слов'янами». А учасники гурту неодноразово виступали перед російськими військовими та на окупованих територіях.

Однак російський колектив досі не перебуває під санкціями та продовжує виступати за кордоном.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. Президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Водночас до Москви вже прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.