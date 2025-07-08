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Черговий антирекорд агресора: дірка у бюджеті Росії за рік збільшилася ушестеро

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Черговий антирекорд агресора: дірка у бюджеті Росії за рік збільшилася ушестеро
Путін затягнув економіку Росії на дно
фото із відкритих джерел

Перспективи великих доходів бюджету країни-агресорки стають дедалі примарнішими

Дефіцит бюджету за перше півріччя становив 3,7 трлн руб. або 1,7% ВВП, випливає із попередньої оцінки Мінфіну. За червень він зріс на 300 млрд руб. Діра у скарбниці більш ніж у шість разів більша, ніж було у січні-червні 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП). Про це пише «Главком» із посиланням на Moscow Times.

Тоді після авансування держзамовлення на початку року Мінфін до грудня частіше зводив бюджет із профіцитом, ніж із дефіцитом (наприклад, 0,5 трлн руб. у травні 2024 р.). Цього року через обвал нафтогазових доходів профіциту не вийшло, і за підсумками ІІ кварталу дірка була на 78% більшою, ніж у першому. Таким чином дефіцит держбюджету встановив антирекорд у II кварталі.

За шість місяців Мінфін витратив приблизно половину того, що намітив на рік: 21,3 із 42,3 трлн руб. Доходів він отримав менше половини – 17,6 трлн руб. із закладених у бюджеті 38,5 трлн руб. При цьому нещодавно бюджет був переглянутий: витрати були збільшені на 0,8 трлн руб. А доходи зменшено на 1,8 трлн руб. Це сталося через зниження нафтогазових доходів на 2,6 трлн руб. та підвищення нафтогазових на 0,8 трлн – їх, за бюджетним правилом, можна витратити.

За пів року дефіцит виявився таким, яким Мінфін запланував за підсумками всього року у розмірі 1,7% ВВП. На початку року він сподівався звести бюджет з діркою в три рази менше: 1,2 трлн руб., або 0,5% ВВП, але восени збирається знову правити його з урахуванням актуальних даних.

Нафтогазові доходи за півріччя менше торішніх на 17%, зазначає Мінфін, пояснюючи це нафтою, що подешевшала (інші причини – міцний рубль і деяке скорочення видобутку). Натомість нафтогазові доходи майже на 13% більші, ніж рік тому. Результати бюджету за перше півріччя російські експерти називають «дуже неоднозначними». 

Нагадаємо, Росія жертвує малим бізнесом заради війни. У першому кварталі поточного року державна підтримка малого і середнього бізнесу в Росії впала на 43%.

Так, із 2025 року уряд РФ скоротив програми пільгового кредитування, зокрема одну з найпопулярніших для малого бізнесу – «1764», яку тепер може отримати лише кожне десяте підприємство. Замість широкої підтримки залишили лише вузьке коло «пріоритетних» галузей: туризм, логістика, IT, наука і виробництво.

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Теги: бюджет Мінфін росія

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