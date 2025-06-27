Росія атакувала українські міста: головне за ніч

Наслідки російського обстрілу уточнюються

Російські терористи цієї ночі атакували дронами та ракетами українські міста, Трамп заявив, що США підписали торговельну угоду з Китаєм, у Баку стався вибух на території кіностудії.

Вибухи у різних містах України

У ніч на 27 червня російські війська атакували Запоріжжя, Полтавщину, Хмельниччину, Київщину та Київ, а також Дніпропетровщину.

Вибухи лунали у столиці, працювала ППО по ворожих дронах. Також моніторингові канали повідомляли, що росіяни запустили декілька крилатих ракет курсом на Хмельниччину, перед цим в регіоні фіксували атаку дронів.

На Полтавщині зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

У ніч на 27 червня російські терористи атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі на декількох локаціях. Також є пошкодження нежитлових будівель.

Росіяни завдали щонайменше шість ударів БпЛА по території обласного центра. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Тегеран відкинув переговори зі США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі каже, що Іран наразі не має планів зустрічатися зі Сполученими Штатами.

Аракчі заявив, що Тегеран наразі аналізує, чи відповідають його інтересам подальші переговори зі США, зважаючи на п’ять попередніх раундів, які були перервані через атаки Ізраїлю та США на іранські ядерні об’єкти.

Міністр закордонних справ Ірану сказав, що збитки, завдані ядерним об'єктам, «були немалими», і що відповідні органи з'ясовують нові реалії ядерної програми Ірану, які, за його словами, вплинуть на майбутню дипломатичну позицію Ірану.

У Баку стався вибух на території кіностудії

Увечері 26 червня на території кіностудії імені Джафара Джаббарли Azerbaijanfilm у Баку пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, інцидент стався через загоряння піротехнічних матеріалів, які зберігались у старому складі на території студії. Після вибуху виникла масштабна пожежа, яку оперативно локалізували та загасили рятувальники.

Міністерство надзвичайних ситуацій Азербайджану підтвердило, що постраждалих немає, а ситуація перебуває під контролем. Також кілька «карет» швидких, екіпажі поліції оперативно прибули на місце. Наразі встановлюються причини вибуху.

Раніше в соціальних мережах поширювалась інформація про нібито вибух на оборонному заводі, однак влада спростувала ці чутки.

Трамп заявив, що США підписали торговельну угоду з Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив про підписання нової торговельної угоди з Китаєм, однак не надав жодних деталей щодо її змісту.

Під час виступу у Білому домі з нагоди заходу, присвяченого законопроєкту про державні витрати, Трамп зазначив:

«Ми лише вчора підписали угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією –дуже велика. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай для американських виробників».

Водночас Трамп додав, що не з усіма країнами США укладатимуть домовленості: «Деяким ми просто надішлемо листа з повідомленням, що вони сплачуватимуть 25%, 35%, 45%».