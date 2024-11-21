Польща заявляє про значну ескалацію Росією війни в Україні

«Це черговий етап ескалації Росією цієї жорстокої війни проти нашого сусіда»

Ситуація із запуском Росією по території України міжконтинентальної балістичної ракети є значною ескалацією Росією збройного конфлікту в Україні, що потребує відповідної реакції, а також посилення підтримки України. Про це заявили у четвер глава МЗС Польщі Радослав Сікорський і віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

Як підкреслив Сікорський під час свого виступу у населеному пункті Хшанув Малопольського воєводства (південь РП), це є «значною ескалацією конфлікту».

«Це черговий етап ескалації Росією цієї жорстокої війни проти нашого сусіда», – наголосив глава польської дипломатії.

Він додав, що у звʼязку з появою цієї інформації він перебуває у контакті з польським послом в Україні Пьотром Лукасевичем, а також главою МВС Польщі Томашем Сємоняком щодо відпрацювання питання «можливої евакуації» (диппредставництва – ред.).

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час виступу у Щецині підкреслив: якщо підтвердиться інформація про масований обстріл із застосуванням «нових видів зброї», то це показує «зростання ескалації з боку Росії».

«Наша рішучість допомагати Україні теж має бути ще більшою, ніж вчора чи позавчора, вона не може пригальмувати», – підкреслив польський віцепрем'єр РП.

За словами Косіняка-Камиша, з цього приводу спостерігається значна дипломатична активність премʼєра-міністра Дональда Туска, міністра закордонних справ Радослава Сікорського, а також і його особисто.

Він зауважив, що завтра він перебуватиме з візитом у Братиславі, у понеділок у Берліні відбудеться важлива зустріч міністрів оборони ФРН, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, під час якої обговорюватиметься стратегічна співпраця щодо безпеки в регіоні й світі.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

До слова, Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж».

Як відомо, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.