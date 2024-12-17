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Туреччина готується до масштабного наступу на Сирію – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Туреччина готується до масштабного наступу на Сирію – WSJ
Нарощування сил вздовж кордону схоже на дії турецьких військових перед вторгненням у північно-східну Сирію у 2019 році
фото з відкритих джерел

Передбачається, що мета Туреччини полягає в тому, щоб встановити фактичний контроль над територіями Сирії до інавгурації Трампа

Туреччина та її союзники-повстанці нарощують сили вздовж кордону з Сирією. Це може бути пов'язано з тим, що Анкара готується до широкомасштабного вторгнення на територію, яку контролюють сирійські курди, яких підтримує Америка. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених чиновників США.

Як зазначається, сили охоплюють бійців-повстанців, турецьких командос і артилерію у великій кількості, які зосереджені поблизу Кобане, міста з більшістю курдів у Сирії на північному кордоні з Туреччиною. За словами одного з американських чиновників, турецька транскордонна операція може бути неминучою.

Нарощування, яке почалося після падіння режиму Башара Асада на початку грудня, схоже на дії турецьких військових перед вторгненням у північно-східну Сирію у 2019 році. «Ми зосереджені на цьому та вимагаємо стриманості», – каже ще один офіційний американський посадовець.

Офіційний представник цивільної адміністрації сирійських курдів Ільхам Ахмед сказав новообраному президенту Дональду Трампу, що турецька військова операція виглядає ймовірною, закликавши його тиснути на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб той не відправляв війська через кордон.

Як наголосив Ахмед в листі адресованому Трампу, мета Туреччини полягає в тому, щоб «встановити фактичний контроль над нашою землею до того, як ви вступите на посаду, змусивши вас взаємодіяти з ними як з правителями нашої території». «Якщо Туреччина продовжить своє вторгнення, наслідки будуть катастрофічними», – каже він.

Нагадаємо, влада США перебувала у контакті із сирійським повстанським угрупованням «Хайят Тахрір аш-Шам» («ХТШ»), яке стояло на чолі антиурядових сил у країні, та змогло повалити режим президента Башара аль-Асада.

Як повідомлялося, Росія евакуювала щонайменше 400 військових із району Дамаска протягом останніх днів у координації з повстанцями, яка повалила режим диктатора Башара Асада.

До слова, після повалення режиму Асада громадяни Сирії поспішають додому з Туреччини. Сирійці, які хочуть повернутися до своєї країни, продовжують проходити через КПП «Сілвегезу», «Яйладагі» та «Зейтіндалі» неподалік турецького міста Хатай.

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Теги: Сирія Туреччина Реджеп Таїп Ердоган США Дональд Трамп

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