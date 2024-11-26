Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 26 листопада
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник завдав три ракетні удари, 47 авіаційних ударів із застосуванням 63 КАБ, понад 647 ударів дронами-камікадзе та здійснив 3360 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів штурмував позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог 23 рази ворог штурмував позиції українських військових неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Ворог 11 разів намагався просунутися в районах Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки та Торського. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Ворог завдавав авіаційного удару КАБами по Іванівці.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог шість разів атакував поблизу Торецька, Дачного та Щербинівки. Три боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку

Ворог зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 51. Загарбники продовжують натиск на українські позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка. По околицях Гродівки противник завдав авіаудару НАРами.

Втрати окупантів склали 350 вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку

Нараховується 45 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки. Одне боєзіткнення триває досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Ворог 13 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів. 

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Три атаки окупантів зазнали невдачі

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 28-ої окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 100-ої окремої механізованої бригади, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, 425-го окремого штурмового батальйону, 118-ої окремої механізованої бригади, 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдаючи йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1007-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Україна Генштаб місто озброєння втрати Лиман росія Запорізька область Луганщина Донеччина ЗСУ війна Курахове ворог наступ авіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2030 році Ісландія почне отримувати енергію із космоса
Електрика з космосу для тисяч будинків: Ісландія готує амбітний проєкт
4 листопада, 10:44
У Харкові вже двоє загиблих
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених після влучання авіабомби в будинок
31 жовтня, 07:19
Наслідки влучання авіабомби в супермаркет Харкова
Рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих
4 листопада, 01:24
Військовий був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії
СБУ викрила командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який працював на Росію
15 листопада, 10:24
За наказом начальника «Ізоляції», полонених примотували до металевого столу обличчям донизу, одягали на геніталії, а також пальці рук і ніг електричні дроти, через які пропускали струм
Кат тюрми «Ізоляція» придумав круте алібі. Що вирішив суд
10 листопада, 20:00
Уряд Британії наголошує, що нові санкції будуть безпосередньо націлені на постачання товарів російській армії
Найбільший за останній рік: Британія запровадила новий пакет санкцій проти РФ
7 листопада, 13:59
Уряд України був поінформований про дзвінок Трампа Путіну і не заперечував проти проведення розмови
Трамп поговорив із Путіним: The Washington Post дізналася подробиці
10 листопада, 22:20
На Куп'янщині також триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів
На Харківщині оголошено примусову евакуацію ще з 10 населених пунктів
11 листопада, 16:19
Українські партизани працюють у Криму
Українські партизани показали геолокацію та фото системи «Панцир-С1» у Криму
18 листопада, 22:49

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року
Акторка з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику
Акторка з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога
Обстріли Харкова та Одеси, результати виборів у Румунії. Головне за 25 листопада
Обстріли Харкова та Одеси, результати виборів у Румунії. Головне за 25 листопада
Відключення світла: як діятимуть графіки 26 листопада
Відключення світла: як діятимуть графіки 26 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
48K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
23K
Співвласник «Нової пошти» порівняв нинішні податки з Голодомором і викликав шквал критики
17K
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Вчора, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Вчора, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Вчора, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
24 листопада, 23:35

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua