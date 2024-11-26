Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник завдав три ракетні удари, 47 авіаційних ударів із застосуванням 63 КАБ, понад 647 ударів дронами-камікадзе та здійснив 3360 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів штурмував позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику.

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На Куп’янському напрямку

Ворог 23 рази ворог штурмував позиції українських військових неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.

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На Лиманському напрямку

Ворог 11 разів намагався просунутися в районах Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки та Торського. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Ворог завдавав авіаційного удару КАБами по Іванівці.

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На Торецькому напрямку

Ворог шість разів атакував поблизу Торецька, Дачного та Щербинівки. Три боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку

Ворог зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 51. Загарбники продовжують натиск на українські позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка. По околицях Гродівки противник завдав авіаудару НАРами.

Втрати окупантів склали 350 вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку

Нараховується 45 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки. Одне боєзіткнення триває досі.

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На Времівському напрямку

Ворог 13 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

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На Придніпровському напрямку

Три атаки окупантів зазнали невдачі

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 28-ої окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 100-ої окремої механізованої бригади, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, 425-го окремого штурмового батальйону, 118-ої окремої механізованої бригади, 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдаючи йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1007-й день повномасштабної війни в Україні.