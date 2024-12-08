РФ заявила про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту

За даними SaveEcoBot, станом на 8 грудня радіаційний фон в Одесі перебуває у своїх звичних межах

Кремль веде інформаційну війну

Російські ЗМІ поширюють чутки про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту. Проте така інформація не відповідає дійсності. Про це йдеться у випуску програми «Антифейк» за 7 грудня.

Зазначається, що радіаційний фон у порту міста вдвічі менший за критичний.

Більше того, за даними SaveEcoBot, станом на 8 грудня радіаційний фон в Одесі перебуває у своїх звичних межах і становить від 0,105 мікрозіверта на годину до 0,127 мікрозіверта на годину.

Найвища величина потужності експозиційної дози (радіаційний фон) за останню добу зафіксовано о 09:49 на посту спостереження за адресою вулиця Буніна і вона становить 0,127 мкЗв/год, що нижче контрольного рівня.

Що кажуть в РФ?

У матеріалі одного з російських видань зазначається нібито в різних районах Одеси фіксують показники радіації у 19 і навіть 22 мікрозіверти на годину.

«Зараз одесити «живуть» в апаратах для рентгенівського просвічування, отримуючи небезпечні дози радіації цілодобово... За ситуацією в Одесі та інших чорноморських і дунайських портах потрібно пильно стежити. Зеленський здатен перетворити Україну в ядерний могильник», – заявляють пропагандисти.

Таким чином Кремль веде інформаційну війну.

Нагадаємо, нещодавно росіяни створили фейковий сайт Державної прикордонної служби України.

Цей ресурс дублював більшість рубрик і новин, які публікує Державна прикордонна служба України, але міг бути використаний для розповсюдження дезінформації або іншого шкідливого впливу.

Кібербезпека Держприкордонслужби встановила, що домен фейкового сайту зареєстровано російським реєстратором доменних імен. Завдяки вжитим заходам вдалося заблокувати ресурс, який копіював офіційний сайт прикордонного відомства України.