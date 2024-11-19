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Пошкодження підводного кабелю зв'язку: Німеччина та Фінляндія зробили спільну заяву

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пошкодження підводного кабелю зв'язку: Німеччина та Фінляндія зробили спільну заяву
Інцидент у Балтійському морі знову підкреслює крихкість сучасної безпеки
фото: err.ee

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Фінляндії Еліна Валтонен виступили із заявою, в якій наголосили на важливості захисту критичної інфраструктури

Фінляндія та Німеччина почали спільне розслідування пошкодження підводного комунікаційного кабелю, що з'єднує їхні території. Інцидент викликає серйозну стурбованість на тлі напружених відносин із Росією. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Повідомляється, що міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Фінляндії Еліна Валтонен виступили із заявою, в якій наголосили на важливості захисту критичної інфраструктури.

«Той факт, що подібний випадок одразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, свідчить про нестабільність нашого часу», – зазначили вони.

Міністри також наголосили, що європейська безпека стикається із загрозою не лише через війну в Україні, а й через гібридні атаки. Вони наголосили на необхідності посилення захисту стратегічно важливих об'єктів.

Напруженість у регіоні зберігається з 2022 року, коли Росія почала вторгнення в Україну. Інцидент у Балтійському морі знову підкреслює крихкість сучасної безпеки, йдеться у заяві. 

Пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Німеччиною 

Нагадаємо, фінська державна компанія Cinia, яка будує волоконно-оптичні мережі та надає телекомунікаційні послуги, заявила, що її підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною обірвався у Балтійському морі.  Кабель довжиною 1 173 км пролягає між Сантахаміною в Гельсінкі та Ростоком у Німеччині. Через пошкодження було перервано телекомунікаційне з’єднання між країнами. Причина інциденту поки що не встановлена.

Глава Центру кібербезпеки Traficom Самулі Бергстрьом підтвердив факт пошкодження, а Служба безпеки і розвідки Фінляндії (Supo) зазначила, що на сьогодні зарано робити висновки щодо причин інциденту. 

Згодом у Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв’язку, що з’єднує Литву та Швецію. Як повідомив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, інцидент стався в неділю вранці близько 10:00. Кабель забезпечує інтернет-зв’язок між Литвою та Швецією через три лінії. Унаслідок пошкодження пропускна здатність зменшилася на третину. Проте користувачам вдалося оперативно відновити зв’язок завдяки альтернативним маршрутам.

До слова, представники НАТО мають підозри, що Росія могла замінувати критично важливу підводну інфраструктуру Євросоюзу в Північному морі. Подібні побоювання ґрунтуються на даних, отриманих від компаній, що управляють ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями. 

Теги: Німеччина Фінляндія гібридна війна росія інтернет

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