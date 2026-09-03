Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія почала вербувати європейців для диверсій проти України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія почала вербувати європейців для диверсій проти України
Путін неодноразово заперечував причетність Москви до диверсій та гібридних операцій у Європі, попри звинувачення з боку європейських держав і спецслужб
фото: Reuters

Російські спецслужби шукають потенційних виконавців навіть на ігрових платформах та доручають їм збирати інформацію про важливі об'єкти

Російські спецслужби намагаються вербувати громадян Данії для підготовки диверсій проти оборонних підприємств, пов'язаних із підтримкою України. Потенційних виконавців шукають через соціальні мережі та ігрові платформи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Про конкретні випадки вербування повідомила Служба безпеки та розвідки Данії PET. За її даними, Росія планує диверсійні операції проти європейського оборонного сектору, а серед потенційних цілей опинилися й данські підприємства.

«Росія планує та здійснює акти саботажу проти оборонних компаній та оборонної промисловості в Європі. Ми бачимо, що данські компанії також є цілями конкретних планів російських диверсій, і що російські розвідувальні служби активно готують акти диверсії, спрямовані на оборонну промисловість Данії», – заявив керівник контррозвідувального відділу PET Еміль Гресхольм.

Данська контррозвідка вже виявила конкретні приклади спроб російських спецслужб завербувати громадян країни. Для пошуку людей використовували соціальні мережі та ігрові платформи.

При цьому потенційним виконавцям не обов'язково одразу доручають безпосереднє проведення диверсій. Їх можуть просити фотографувати підприємства або об'єкти інфраструктури. За оцінкою PET, зібрані таким способом відомості надалі можуть використовуватися російськими спецслужбами під час планування диверсій.

«Це надзвичайно серйозно, якщо звичайні данці допомагають російським розвідувальним службам – навмисно чи несвідомо», – наголосив Гресхольм.

Росія заперечила звинувачення данської сторони. Посол РФ у Данії Владімір Барбін заявив, що представник PET нібито не навів конкретних доказів причетності Москви до підготовки диверсій.

Барбін також пов'язав звинувачення з підтримкою України з боку Копенгагена. За його словами, участь Данії у підтримці Києва та використання території країни для виробництва й логістичного забезпечення українських військових нібито створюють ризики для безпеки Данії та її громадян.

Заява данської розвідки пролунала на тлі зростання кількості повідомлень про диверсії та гібридні операції у країнах Європи. Цього тижня особлива увага прикута до Німеччини, де влада пов'язала з Росією серпневу спробу атаки безпілотника в аеропорту Лейпциг/Галле. Москва свою причетність заперечує.

Нагадаємо, після інциденту в Лейпцигу Німеччина анонсувала комплекс заходів у відповідь. Берлін, зокрема, планує посилити військову та розвідувальну підтримку України, розширити можливості власних спецслужб і домагатися посилення санкційного тиску на Росію.

Читайте також:

Теги: росія диверсія Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скандальний інцидент стався за рахунку 3:1 на користь «Рубіна»
Масова бійка футболістів перервала серію пенальті у грі Кубка Росії
Вчора, 20:35
Росія атакувала «Епіцентр» у Запоріжжі
Росія вдарила по «Епіцентру» в Запоріжжі: є постраждалі
28 серпня, 10:02
Росія сховала комплекс біолабораторій на острові Лісій
Росія створила секретний комплекс біолабораторій на ізольованому острові – ГУР
21 серпня, 16:17
Зеленський розповів, як Україна обмежує воєнний потенціал Росії
Україна заблокувала російський південь і розширює операцію – Зеленський
14 серпня, 20:41
Путін уперше приїхав на Курили, щоб поїсти ікри
США підтвердили суверенітет Японії над Курилами після візиту Путіна
14 серпня, 12:13
Російський фрегат 11356Р «Адмірал Ессен»
Одразу чотири кораблі Росії потрапили під удар у Новоросійську
12 серпня, 20:29
Wildberries втратила вже 20-25% складів, а десятки тисяч продавців втратили свої товари
Удари по Wildberries дають перші плоди. Торгівлю РФ охоплює криза
8 серпня, 23:53
Джамала розповіла, як із сином пережила обстріл столиці в ніч на 5 серпня
«Не відвертайтеся». Джамала звернулася по допомогу після атаки на Київ
6 серпня, 13:07
Російський наступ під Куп'янськом зіткнувся з контратаками ЗСУ
ЗСУ перейшли у наступ на Куп'янському напрямку – ISW
4 серпня, 09:24

Соціум

США закликали своїх громадян не їхати до Умані на Рош га-Шана
США закликали своїх громадян не їхати до Умані на Рош га-Шана
Олена Зеленська з'явилася на обкладинці литовського журналу Elle
Олена Зеленська з'явилася на обкладинці литовського журналу Elle
Росія почала вербувати європейців для диверсій проти України
Росія почала вербувати європейців для диверсій проти України
Німеччина запустила серійне виробництво далекобійних дронів для ЗСУ
Німеччина запустила серійне виробництво далекобійних дронів для ЗСУ
Кадиров вже збирається захоплювати Польщу, Францію і Німеччину
Кадиров вже збирається захоплювати Польщу, Францію і Німеччину
Країни Центральної Азії почали скасовувати авіарейси до Росії
Країни Центральної Азії почали скасовувати авіарейси до Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
92K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
84K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua