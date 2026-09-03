Росія почала вербувати європейців для диверсій проти України

Путін неодноразово заперечував причетність Москви до диверсій та гібридних операцій у Європі, попри звинувачення з боку європейських держав і спецслужб

Російські спецслужби шукають потенційних виконавців навіть на ігрових платформах та доручають їм збирати інформацію про важливі об'єкти

Російські спецслужби намагаються вербувати громадян Данії для підготовки диверсій проти оборонних підприємств, пов'язаних із підтримкою України. Потенційних виконавців шукають через соціальні мережі та ігрові платформи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Про конкретні випадки вербування повідомила Служба безпеки та розвідки Данії PET. За її даними, Росія планує диверсійні операції проти європейського оборонного сектору, а серед потенційних цілей опинилися й данські підприємства.

«Росія планує та здійснює акти саботажу проти оборонних компаній та оборонної промисловості в Європі. Ми бачимо, що данські компанії також є цілями конкретних планів російських диверсій, і що російські розвідувальні служби активно готують акти диверсії, спрямовані на оборонну промисловість Данії», – заявив керівник контррозвідувального відділу PET Еміль Гресхольм.

Данська контррозвідка вже виявила конкретні приклади спроб російських спецслужб завербувати громадян країни. Для пошуку людей використовували соціальні мережі та ігрові платформи.

При цьому потенційним виконавцям не обов'язково одразу доручають безпосереднє проведення диверсій. Їх можуть просити фотографувати підприємства або об'єкти інфраструктури. За оцінкою PET, зібрані таким способом відомості надалі можуть використовуватися російськими спецслужбами під час планування диверсій.

«Це надзвичайно серйозно, якщо звичайні данці допомагають російським розвідувальним службам – навмисно чи несвідомо», – наголосив Гресхольм.

Росія заперечила звинувачення данської сторони. Посол РФ у Данії Владімір Барбін заявив, що представник PET нібито не навів конкретних доказів причетності Москви до підготовки диверсій.

Барбін також пов'язав звинувачення з підтримкою України з боку Копенгагена. За його словами, участь Данії у підтримці Києва та використання території країни для виробництва й логістичного забезпечення українських військових нібито створюють ризики для безпеки Данії та її громадян.

Заява данської розвідки пролунала на тлі зростання кількості повідомлень про диверсії та гібридні операції у країнах Європи. Цього тижня особлива увага прикута до Німеччини, де влада пов'язала з Росією серпневу спробу атаки безпілотника в аеропорту Лейпциг/Галле. Москва свою причетність заперечує.

Нагадаємо, після інциденту в Лейпцигу Німеччина анонсувала комплекс заходів у відповідь. Берлін, зокрема, планує посилити військову та розвідувальну підтримку України, розширити можливості власних спецслужб і домагатися посилення санкційного тиску на Росію.