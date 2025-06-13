Росіяни змушують мешканців окупованих територій реєструвати сім-карти через «держпослуги»

Росіяни на тимчасово окупованих територіях можуть заблокувати сім-карти без іменної реєстрації

Російська влада продовжує тиск на населення тимчасово окупованих територій, впроваджуючи нові механізми контролю. Зокрема, вимагає обов’язкової реєстрації сім-карток за паспортними даними через онлайн-платформу «держпослуги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Центру національного спротиву.

На території Росії така практика вже є стандартною – придбати сім-карту можна лише після пред’явлення документів. Водночас на ТОТ до цього часу існували винятки. Частина мешканців змогла уникнути обов’язкової ідентифікації, отримуючи картки без зазначення персональних даних.

За інформацією Центру національного спротиву, тепер окупаційна адміністрація намагається «виправити» цю ситуацію. Громадян змушують пройти реєстрацію сім-карт через онлайн-платформу «держпослуги», Якщо вони не оформлені на справжнього власника – погрожують блокуванням карток.

«Це ще один інструмент контролю і тиску на місцеве населення з боку окупантів», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» повідомляв, на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації мають намір організувати окремі мілітарні табори для дівчат-підлітків. За даними ЦНС, у таких таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині, а також керуванню дронами. Окрім військової підготовки, окупанти планують проводити активну ідеологічну обробку, зокрема просувати культ «величі Росії», поширювати антизахідну риторику та перекладати провину за війну на Україну.

Нагадаємо, у прикордонних районах Сумської області російські загарбники вдвічі переважають українські сили та намагаються захопити Юнаківку в рамках наступу на Суми.

Також на Харківщині росіяни захопили селище Дворічна Куп'янського району та просунулися далі на правому березі річки Оскіл.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 13 червня 2025 року. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів.

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