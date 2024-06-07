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Віталій Шапран Економічний експерт

Китай підставив Росію. Як реагуватиме Кремль на цю важку «несподіванку»

glavcom.ua
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Росіяни опинились у цікавій ситуації, коли світові ціни на нафту частково залежать від темпів зростання економіки КНР, які в першому кварталі не виправдали очікувань
фото з відкритих джерел

Не тільки українськими дронами по російським НПЗ, але й китайською переговорною позицією

Дещо неочікуваний перебіг подій отримав Кремль після візиту російської делегації до КНР. Китайці хочуть закупати російський газ по внутрішньо-російським цінам, Кремль на це незгодний.

Цей «інсайд» про провал перемовин відразу відобразився на ціні акцій Газпрому, які з 16 по 30 травня рухнули на ММВБ з 158 до 128 рублів  і продовжують своє падіння.

Одночасно в травні суттєво розширився дисконт між цінами на brent та urals, фактично повернувшись до значень початку введення цінової стелі на urals. Тепер росіяни опинились у цікавій ситуації, коли світові ціни на нафту частково залежать від темпів зростання економіки КНР, які в першому кварталі не виправдали очікувань.

Але ж є і зворотній бік медалі: ступінь пожвавлення економіки в КНР залежить від того, наскільки низькими будуть ціни на імпортну сировину для КНР. В умовах, коли у економічної влади КНР на обліку буквально кожний юань для стимулювання економічного зростання, вони вправі ставити умови Кремлю: або дешевий газ і дорога (відносно) нафта urals (яка все ще має кореляцію з brent) або ніякої дорогої нафти будь-яких сортів може і не бути.

В майбутньому співвідношення між динамікою ВВП Китаю і бажанням OPEC+ підтримувати певний рівень видобутку передбачити важко. Але такі оцінки доводиться робити тим, хто визначає ціну на світовому ринку нафти і, насамперед, в азійському регіоні.

Судячи з того, що з 5 квітня ціна на нафту brent знизилась з 90 до 77 доларів за барель – бажання OPEC+ підтримувати знижений рівень видобутку основні гравці ринку розцінили як таке, що не відповідає перспективам пожвавлення світової економіки.

Тож економічна влада КНР зараз має на руках всі козирі, щоб виторгувати у Кремля великий дисконт по газу, а оскільки йти з цим газом їм більше нікуди, то скоріше за все китайці прив’яжуть росіян довгостроковою угодою по мінімальній ціні. Звісно, економічна влада КНР в цих перемовинах не думає про Україну, а переслідує свої національні інтереси.

Між тим, скорочення виторгу Газпрому та одночасне відволікання ресурсів на будівництво додаткових газопроводів до КНР означає зменшення ресурсів, які уряд рф може витратити на війну в Україні.

Для Кремля це важка «несподіванка», оскільки вони розраховували подвоїти експорт газу до КНР і вже розраховували на ці гроші, а тепер на діловому обрії важкі та принизливі газові перемовини з Пекіном, який до того ж може попросити розраховуватись за газ в юанях, які не так легко потім забрати із КНР.

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Джерело
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Теги: нафта росія експорт Китай

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