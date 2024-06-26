«Мирний план» Трампа щодо України: коментар Подоляка

«Мир може бути лише на засадах міжнародного права», – Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував «мирний план» Трампа щодо України та зазначив, що припинення війни з РФ повинне базуватися на міжнародному праві. Про це повідомляє Reuters.

Подоляк зауважив, що війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності. Адже як він вважає, заморозити війну на нинішніх лініях фронту було б «дивно».

«Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у «формулі миру», запропонованій президентом Зеленським, там чітко сказано - мир може бути тільки справедливим, і мир може бути лише на засадах міжнародного права», – сказав представник Офісу президента.

Подоляк додав, що Україна знайома із планом російського диктатора Путіна.

«Ми бачимо план Путіна – він абсолютно безглуздий», – наголосив радник.

Нагадаємо, що колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів. При цьому співрозмовник видання зазначив, що Трамп зосередиться на простому повідомленні про те, що він припинить війну, намагаючись залучити американських виборців, які сподіваються на мир.