У Львові за допомогою кексів встановлено незвичний рекорд

Щоби викласти безпілотника-рекордсмена з розмахом крил у 5 метрів, знадобилося близько 800 синіх і жовтих кексів

Мета організаторів заходу – придбати безпілотник для Головного управління розвідки

У львівському Сквері Гідності 1 червня встановили рекорд України зі створення найбільшого безпілотного літального апарата з капкейків. Про це повідомила Львівська обласна рада.

Щоби викласти безпілотника-рекордсмена з розмахом крил у 5 метрів, знадобилося близько 800 синіх і жовтих кексів. Організували захід львівські волонтерки Ольга Тесляк і Анна Крисюк. Допомогли розкласти крила 137 дітей, які взяли участь у встановленні рекорду.

«Сьогодні ми фіксуємо новий рекорд України. Найбільший БпЛА з капкейків, викладений дітьми із нагоди Дня захисту дітей. Ці капкейки можна купити, а також задонатити, перейшовши за QR-кодом. Це новий проєкт зі збору коштів на БпЛА, що виконують важливу місію на передовій», – зазначила Анна Крисюк.

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Мета організаторів – придбати безпілотник для Головного управління розвідки, який, залежно від якісних характеристик, коштує від 70 до 360 тисяч гривень.

Із нагоди заходу у сквері відбувся благодійний ярмарок та концерт за участі дитячих і дорослих колективів.

Раніше військовий з Житомира Дмитро Косатий за годину 1580 разів віджався на брусах та встановив рекорд України.

Нагадаємо, альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка за добу піднялася на два восьмитисячники, гори Еверест і Лхоцзе.