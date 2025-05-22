Росія зламала камери у країнах НАТО та шпигувала за поставками зброї в Україну – The Guardian

Видання пише, що злам камери став результатом кібератак, які почалися ще у 2022 році

Російський підрозділ ГРУ 26165 отримав доступ до камер, які були встановлені поблизу залізничних станцій і військових частин у прикордонних районах країн НАТО та шпигував за поставками допомоги для України

Російська військова розвідка отримала доступ до приблизно 10 тис. камер відеоспостереження, розташованих у прикордонних районах країн НАТО поблизу України. Це дозволило спецслужбам стежити за переміщенням західної допомоги для Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Згідно з даними, оприлюдненими Національним центром кібербезпеки Великої Британії (NCSC), російський підрозділ ГРУ 26165 (також відомий як APT 28 або Fancy Bear) отримав доступ до камер, які були встановлені поблизу залізничних станцій і військових частин.

Розташування зламаних камер:

80% – на території України

10% – у Румунії

4% – у Польщі

2,8% – в Угорщині

1,7% – у Словаччині

Точне місцезнаходження пристроїв не розголошується. Злам камери став результатом кібератак, що почалися ще у 2022 році. Агенти ГРУ використовували фішингові листи з порнографічним або фальшивим професійним контентом і зламані паролі для доступу до систем державних та приватних організацій.

За даними NCSC, російські спецслужби, найімовірніше, також отримали доступ до приватних камер, розміщених біля прикордонних переходів, військових об’єктів та транспортної інфраструктури. Таким чином росіяни могли стежити за транспортуванням військових вантажів, зокрема за розкладом поїздів та супровідною документацією.

Консультативну записку було підготовлено спільно з розвідками США, Німеччини, Чехії, Польщі, Австралії, Канади, Данії, Естонії, Франції та Нідерландів. У документі рекомендовано приватним компаніям, які співпрацюють з Україною, негайно посилити заходи кібербезпеки, щоб уникнути подібних атак з боку російських спецслужб.

Раніше ми писали, що на початку травня хакери зламали месенджер TeleMessage, яким користувалися десятки американських чиновників – серед них співробітники Білого дому, дипломатичних служб, митниці та Секретної служби. Його також використовував Майкл Волтц. Як передає «Главком», про це пише Reuters.

Видання пише, що хакер перехопив повідомлення від більшої кількості посадовців США, ніж було відомо раніше. Reuters зазначає, що це робить інцидент ще серйознішим і посилює побоювання щодо захисту даних в адміністрації Трампа.