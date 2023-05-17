Путін побоявся летіти на підписання транспортної угоди між Росією та Іраном: подробиці

Росія та Іран спільно побудують залізничну ділянку Решт-Астару, що допоможе двом підсанкційним країнам простіше торгувати, і доставляти товари до Індії

Росія та Іран домовилися про спільне створення в республіці залізничної ділянки Решт-Астара. Про це повідомляє видання The Moscow Times. Це єдина відсутня ланка в Міжнародному транспортному коридорі «Північ-Південь» (INSTC) із північного сходу Росії через Азербайджан до південного узбережжя Ірану та далі до Індії морем. Запланована залізниця з’єднає Рашт, місто на півночі Ірану, і перехід Астара на кордоні з Азербайджаном.

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У церемонії підписання угоди взяли участь президент Ірану Ебрахім Раїсі, а от російський лідер Володимир Путін прилетіти до Тегерану побоявся, тож взяв участь у підписанні важливої угоди у режимі відеоконференції. Натомість документ підписали у Тегерані представники двох країн – міністр транспорту РФ Віталій Савельєв та міністр доріг та містобудування Ірану Мехрдад Базрпаш.

Путін високо оцінив «очевидні економічні переваги» як для Москви, так і для Тегерана у вигляді нових робочих місць та інвестицій.

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«Ця унікальна транспортна артерія з півночі на південь, частиною якої стане залізниця Рашт-Астара, допоможе значно диверсифікувати міжнародні транспортні потоки», – сказав Путін. За його словами, доставка товару з Санкт-Петербурга (Росія) до Мумбаї (Індія) через три роки займатиме близько 10 днів, порівняно з подорожжю традиційними торговими шляхами, яка займає від 30 до 45 днів.

Його колега Раїсі сказав, що після завершення роботи INSTC сприятиме розвитку регіональної торгівлі та відзначив «великий потенціал» у зв’язках з Росією. Ця угода є «важливим стратегічним кроком на шляху співпраці між Ісламською Республікою Іран і Російською Федерацією», – зазначив він.

Міністр транспорту Ірану Мехрдад Базрпаш, який підписав угоду зі своїм російським колегою заявив, що 164-кілометрова залізниця на півночі Ірану буде завершена протягом трьох років. Базрпаш додав, що «процес будівництва» залізниці Рашт-Астара «розпочато, і ми завершимо його протягом наступних трьох років, перевезення вантажів новим коридором дасть значну конкурентну перевагу».

Посилена взаємодія

Нагадаємо, Москва потрапила під каральні санкції Заходу після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Тегеран, який вже зіткнувся з санкціями через свою ядерну діяльність і проблеми з правами людини, став об’єктом нових обмежень Заходу через твердження про постачання Росії ударних безпілотників для використання у війні, що Тегеран заперечує. У вівторок Вашингтон попередив, що дві країни, які постраждали від санкцій, «розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство».

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«Взаємодія між Іраном і Росією в питаннях продажу передової зброї, особливо більш досконалих БПЛА, зараз триває», – заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час пресконференції.

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак відвідав Іран у вівторок і зустрівся з міністром нафти Ісламської Республіки, щоб обговорити «нові проекти» з розвідки нафти і газу. Новак також зазначив, що країни поставили перед собою мету збільшити транзит вантажів залізницею до 15 мільйонів тонн на рік до 2030 року.

Іранський міністр нафти Джавад Овджі, у свою чергу заявив у середу, що російські компанії «наразі інвестують у сім іранських нафтових родовищ, і ми погодилися з паном Новаком, що Москва інвестує в розробку шести інших нафтових родовищ». Цікаво, що другий за величиною російський банк ВТБ нещодавно відкрив представництво в Ірані, оскільки дві країни рухаються до з’єднання своїх банківських систем, щоб обійти санкції.

Нагадаємо, окупанти планують розпочати виробництво «Шахедів» у Білорусі. Для цього на територію «Гомельського радіозаводу» прибула група іранських інженерів.

«За інформацією від білоруського підпілля, росіяни розглядують можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу Shahed у Білорусі. Робочого група, яка складалась з іранських інженерів, за організації ФСБ РФ та КГБ Білорусі, відвідали «Гомельський радіозавод», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе.