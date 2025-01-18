78-річна Олена Сокова передала через ЗСУ привіт своїм рідним

Російська влада ніяк не підтримує жителів Курщини, тож ними опікуються Збройні сили України. Вони надають місцевим гуманітарну допомогу: одяг, ліки, засоби гігієни, воду та їжу. Росіяни дякують нашим військовим за поміч і можливість контактувати зі своїми сім’ями. Про це йдеться у сюжеті «ТРО Медіа».

Так, 78-річна Олена Сокова передала через ЗСУ привіт своїм рідним. За словами жінки, військові максимально доброзичливі, а суворий капітан навіть дозволив ій називати себе «Мішка».

«Виходжу – висить пакет. То хлібчик, то цукерки», – розповідає росіянка про гостинці, які знаходить біля дому.

Після того, як військові дали пані Олені сірників, чаю та хліба, вона їм низько вклонилася.

«Дякую. У ноги кланяюся вам», – сказала старенька.

Раніше на Курщині дідусь вимагав у ЗСУ продукти. Після того, як чоловікові дали дві буханки хліба, він поцікавився у бійців: «Тушоночки нема там?».

Також жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ.