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Жителька Курщини кланялася українським військовим у ноги

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Жителька Курщини кланялася українським військовим у ноги
Олена Сокова передала через ЗСУ привіт своїм рідним
фото: скріншот із відео

78-річна Олена Сокова передала через ЗСУ привіт своїм рідним

 

Російська влада ніяк не підтримує жителів Курщини, тож ними опікуються Збройні сили України. Вони надають місцевим гуманітарну допомогу: одяг, ліки, засоби гігієни, воду та їжу. Росіяни дякують нашим військовим за поміч і можливість контактувати зі своїми сім’ями. Про це йдеться у сюжеті «ТРО Медіа». 

Так, 78-річна Олена Сокова передала через ЗСУ привіт своїм рідним. За словами жінки, військові максимально доброзичливі, а суворий капітан навіть дозволив ій називати себе «Мішка».

«Виходжу – висить пакет. То хлібчик, то цукерки», – розповідає росіянка про гостинці, які знаходить біля дому.

Після того, як військові дали пані Олені сірників, чаю та хліба, вона їм низько вклонилася.

«Дякую. У ноги кланяюся вам», – сказала старенька.

Раніше на Курщині дідусь вимагав у ЗСУ продукти. Після того, як чоловікові дали дві буханки хліба, він поцікавився у бійців: «Тушоночки нема там?».

Також жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ.

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Теги: продукти військові влада росіяни Курщина

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