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Путін назвав подію, яка є «національним тріумфом» для росіян (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін назвав подію, яка є «національним тріумфом» для росіян (фото)
Глава РФ подякував російським ветеранам за «порятунок світу»
фото з відкритих джерел

Глава Кремля неодноразово порівнював російську агресію проти України з «боротьбою з фашизмом»

Російський диктатор Володимир Путін вважає 80-річчям перемоги у Другій світовій війні «символом національного тріумфу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Росія надає великого значення 9 травня. Це одне з головних державних свят, яке активно використовується як елемент державної ідеології та пропаганди. Зокрема, міф про «велику перемогу» подається як центральна подія історії СРСР, що об’єднує націю.

Росія, як спадкоємиця СРСР, вважає себе «визволителькою Європи». Тому паради, георгіївські стрічки, «Безсмертний полк», масові урочистості є частиною культу перемоги, яка мала б показати населенню образ сильної держави.

Варто зазначити, що Друга світова для Росії та Путіна зокрема є інструментом легітимації дій. Глава Кремля неодноразово порівнював російську агресію проти України з «боротьбою з фашизмом».

Так, у записці російський диктатор заявив, що російські ветерани «врятували людство від смертельної загрози».

«Вітаю вас із великою, воістину історичною подією – 80-ю річницею перемоги у Великій Вітчизняній війні. Велика перемога навіки залишиться символом нашого національного тріумфу, торжества миру, добра і справедливості. Ви, ветерани, розтрощили жорстокого ворога, відстояли свободу і незалежність батьківщини, врятували людство від смертельної загрози», – йдеться в листівці.

Листівка Путіна з нагоди 9 травня
Листівка Путіна з нагоди 9 травня
фото: російські ЗМІ

Путін запевнив, що Росія нібито «завжди пишатиметься подвигом ветеранів», а нащадки «збережуть цю вдячність».

Нагадаємо, у Росії 9 травня планують традиційне святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, яку в країні називають Великою Вітчизняною. Захід, як і зазвичай, супроводжуватиметься військовим парадом. Однак представники деяких країн, які отримали запрошення на захід, не приїдуть на захід.

Раніше жителі Москви і Підмосков'я масово скаржилися на збої в роботі мобільного інтернету і зв'язку. Вони повʼязані з підготовкою до параду на 9 травня.

Крім того, Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. На захід приїдуть представники понад 20 країн.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. «Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, «можуть спробувати на собі».

За словами президента, Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

До слова, до Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед парадом на 9 травня.

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Теги: росія путін Друга світова війна

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