Після того, як чоловікові дали дві буханки хліба, він поцікавився у бійців: «Тушоночки нема там?»

Покинуті Путіним напризволяще мешканці Курщини виживають, як можуть. Збройні сили України привозять їм продукти, ліки, передають новини від рідних. Росіяни приймають усе з вдячністю, однак є й оригінали. Так, у селі Казача Локня дідусь почав вимагати у військових продукти. Про це йдеться у сюжеті «ТРО Медіа».

Після того, як чоловікові дали дві буханки хліба, він поцікавився у бійців: «Тушоночки нема там?».

Військові дали ще печінку, паштет, каву.

«Так нас же семеро, це мало нам. Ви ж получаєте харашо на Україні, а ми нічого вже пів року не отримуємо», – не здається дідусь.

«В Україні навіть нафти нема, а получаємо багато ми», – пожартували військові, даючи росіянину ще консерви.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про хороші новини з Курської області. ЗСУ розпочали наступ.

Нагадаємо, 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

Також Сили оборони України досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.