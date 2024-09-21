Росія відмовилася брати участь у другому Саміті миру
Росія ігнорує заклик до миру, продовжуючи агресивну риторику
Росія офіційно оголосила про свою відмову брати участь у другому Саміті миру, який готується Україною за підтримки міжнародних партнерів. Цього разу Москва звинувачує всіх у «шахрайстві» та «просуванні ультиматуму про капітуляцію».
Марія Захарова, відома своїми різкими заявами, знову перевершила саму себе, назвавши Саміт миру «черговим проявом шахрайства». Цікаво, чи не боїться вона, що її звинувачення в шахрайстві можуть бумерангом повернутися до неї самої?
Росія стверджує, що готова до «політико-дипломатичного врегулювання», але тільки на своїх умовах, які, звісно ж, «включають врахування ситуації на землі». Переклад з дипломатичної мови: «Ми хочемо зберегти те, що захопили силою».
«Ми з терористами розмовляти не будемо», – підсумувала представниця країни-терориста, що третій рік вбиває українців у неспровокованій війні.
Захарова також назвала дії України «продовженням терору».
Нагадаємо, Росія вкрала українського зерна на понад 30 млрд грн.
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