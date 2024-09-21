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Росія відмовилася брати участь у другому Саміті миру

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія відмовилася брати участь у другому Саміті миру
фото з відкритих джерел

Росія ігнорує заклик до миру, продовжуючи агресивну риторику

Росія офіційно оголосила про свою відмову брати участь у другому Саміті миру, який готується Україною за підтримки міжнародних партнерів. Цього разу Москва звинувачує всіх у «шахрайстві» та «просуванні ультиматуму про капітуляцію». 

Марія Захарова, відома своїми різкими заявами, знову перевершила саму себе, назвавши Саміт миру «черговим проявом шахрайства». Цікаво, чи не боїться вона, що її звинувачення в шахрайстві можуть бумерангом повернутися до неї самої?

Росія стверджує, що готова до «політико-дипломатичного врегулювання», але тільки на своїх умовах, які, звісно ж, «включають врахування ситуації на землі». Переклад з дипломатичної мови: «Ми хочемо зберегти те, що захопили силою».

«Ми з терористами розмовляти не будемо», – підсумувала представниця країни-терориста, що третій рік вбиває українців у неспровокованій війні.

Захарова також назвала дії України «продовженням терору». 

Нагадаємо, Росія вкрала українського зерна на понад 30 млрд грн.

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Теги: росія саміт Москва

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