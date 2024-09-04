Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Морський експорт російської нафти скоротився до мінімуму за місяць – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Морський експорт російської нафти скоротився до мінімуму за місяць – Bloomberg
Росія зменшує відвантаження нафти
фото із відкритих джерел

Поставки нафти з Росії впали до мінімуму за місяць

Морський експорт російської нафти впав до мінімального значення майже місяць. Про це пише Bloomberg. За підрахунками агентства, середній рівень поставок російської нафти за чотири тижні, що закінчилися 1 вересня, впав до 3,16 млн. барелів на добу, скорочення склало 90 тис. барелів на день.

«Морський експорт нафти з Росії впав до найнижчого рівня майже за місяць, оскільки ремонтні роботи на єдиному морському родовищі країни в Арктиці, ймовірно, сприяли падінню поставок», – пишуть журналісти. 

Всього за тиждень до 1 вересня 29 танкерів завантажили 21,7 млн. барелів російської нафти. Обсяг знизився з 23,44 млн. барелів попереднього тижня. Щоденні морські потоки сирої нафти із Росії скоротилися приблизно на 250 тис. барелів, до 3,1 млн.

Постачання в Азію впали до 2,96 млн барелів на день, що приблизно на 9% нижче за середній рівень, зафіксований у квітні. На танкери, які прямували до Китаю, завантажувалося близько 1,19 млн. барелів на добу, в Індію – 1,66 млн.

Експорт російської нафти до країн Європи морем припинено, Болгарія не імпортує її з кінця 2023 року. Постачання до Туреччини склали 210 тис. барелів на день.

Раніше стало відомо, що один із найбільших нафтопереробних заводів РФ втратив половину потужності. А саме вибух на Омському нафтопереробному заводі вивів з ладу майже половину потужностей підприємства.

Вибух на «Газпромнефть-ОНПЗ» вивів з ладу первинну установку перероблення нафти АВТ-11. Установка АВТ-11 – найбільш продуктивна на заводі. Друга установка такого типу, АВТ-10, вже простоювала через пожежу на початку серпня. Кожна з них має потужність близько 8,6 млн тонн нафти на рік.

Читайте також: Bloomberg назвав нову компанію РФ, яка постачає Угорщині та Словаччині нафту
Теги: нафта росія нафтопродукти експорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія – це чумний барак, якого цураються номінально близькі
Путін раптом опинився на самоті
9 серпня, 17:40
Ісмаїла Ханію, політичного лідера «Хамасу» (зліва) вбили 31 липня. Праворуч – Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї
Ліквідація Ісмаїла Ханії. Путіну варто задуматися
5 серпня, 11:58
«Вагнерівці» прокоментували події у Курській області
Операція в Курській області: «Вагнерівці» зробили заяву
9 серпня, 19:09
В одному з районів Київщини з-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його сина
Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото)
11 серпня, 09:40
Бріджит Брінк заявила, що тривога та вибухи лунали всю ніч навколо Києва
Ракетна атака РФ на Київщину: реакція посла США в Україні
11 серпня, 14:43
Курська АЕС
Росіяни риють нові оборонні траншеї біля Курської АЕС
11 серпня, 21:56
Російські війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня
Росія створила нові угрупування військ на кордоні з Україною
20 серпня, 18:25
Запуск російської ракети «Іскандер»
«Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні
20 серпня, 10:29
Триває п'ята доба пожежі на нафтобазі в Ростовській області
На нафтобазі, яка горить п’яту добу на Ростовщині, пролунав новий вибух (відео)
22 серпня, 11:42

Економіка

Європейські фонди рекордно збільшили інвестиції в деякі акції. До чого тут Україна
Європейські фонди рекордно збільшили інвестиції в деякі акції. До чого тут Україна
Морський експорт російської нафти скоротився до мінімуму за місяць – Bloomberg
Морський експорт російської нафти скоротився до мінімуму за місяць – Bloomberg
Золото може злетіти у ціні в чотири рази: детальний аналіз
Золото може злетіти у ціні в чотири рази: детальний аналіз
Україна пропонує партнерам ввести нові санкції проти тіньового флоту РФ – уповноважений президента
Україна пропонує партнерам ввести нові санкції проти тіньового флоту РФ – уповноважений президента
Росія вигадала заміну пиву з Німеччини та Чехії
Росія вигадала заміну пиву з Німеччини та Чехії
Росія використала для тіньового експорту найбільше у світі плавуче сховище ЗПГ
Росія використала для тіньового експорту найбільше у світі плавуче сховище ЗПГ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
37K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Нардеп Шуфрич постане перед судом
14K
Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених (оновлено)

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua