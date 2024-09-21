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Росія готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики: МЗС попередило про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики: МЗС попередило про небезпеку
Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України
фото з відкритих джерел

Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ

За даними української розвідки, напередодні зими Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України. Про це у суботу, 21 вересня, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС і підстанції передачі, що є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

«Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ», – повідомив очільник МЗС.

Андрій Сибіга наголосив, що Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ, та нагадав, що українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки.

«Ми закликаємо всі міжнародні організації й держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста», – звернувся до світової спільноти український міністр.

Раніше експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом трьох ночей за тиждень фіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС. 

Нагадаємо, МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її. Під час своєї 68-ї сесії МАГАТЕ було ухвалено резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні». Документ підтримали 65 голосами, співавторами виступили 52 країни-члени агентства.

Як повідомлялося, через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії. 

Також представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.

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Теги: росія міністр статут МАГАТЕ Андрій Сибіга

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