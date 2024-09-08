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Офіцер 3-ї штурмової бригади зізнався, що для нього найважче на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Офіцер 3-ї штурмової бригади зізнався, що для нього найважче на війні
Володимир Фокін каже, що пам’ятає позивні всіх загиблих підлеглих
фото: be_man_be_strong/instagram

За словами Фокіна, він пам’ятає позивні всіх загиблих підлеглих, а також коли, де та за яких обставин вони полягли

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади дуже чутливі до втрат. Смерть побратимів тут переживають важко, адже кожен підрозділ – ніби родина. Про це у інтерв’ю Наталії Мосейчук розповів командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін.

«Під час Бахмутської кампанії ми штурмували населений пункт, потрапили в оточення. Частина групи вийшла, частина – ні. І тоді фактично ми понесли перші втрати 200-ми. Це траур для роти, весь особовий склад тиждень не міг оговтатися. Хтось навіть плакав, хоча це такі штурмовики, які бігають за росіянами з сокирами по лісосмузі і фактично безстрашні», – розповів Володимир Фокін.

За словами Фокіна, він пам’ятає позивні всіх загиблих підлеглих, а також коли, де та за яких обставин вони полягли. Як командир, він дзвонив родичам, повідомляв їм страшну новину.

«Насправді це найважче, що я робив, якщо чесно», – зізнався Володимир Фокін.

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Нагадаємо, Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, які перебувають у російському полоні. 

До слова, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного російськими окупантами на Торецькому напрямку. За попередньою інформацією, троє українських військовослужбовців були розстріляні в спину після того, як здалися в полон

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Теги: смерть втрати полон війна росія

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