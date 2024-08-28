Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія обмежила вʼїзд до міста, де розташована Курська АЕС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія обмежила вʼїзд до міста, де розташована Курська АЕС
У Курчатові розташована Курська АЕС
фото з відкритих джерел

Обмеження на в’їзд нібито пов’язані із забезпеченням додаткових заходів безпеки

Влада Курської області в Росії обмежила вʼїзд до міста Курчатов, де розташована Курська АЕС. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків глави Курської області Олексій Смирнов.

За його словами, таке рішення пов'язане із тим, що нібито Збройні сили України прагнуть проникнути в місто. Смирнов запевнив, що безпека Курської атомної станції «максимально забезпечена». А обмеження на в’їзд пов’язані із «забезпеченням додаткових заходів безпеки».

Жителі Курчатова, які мають реєстрацію, зможуть в'їжджати до міста. Для тих, хто не має реєстрації, але працює у місті, передбачена можливість отримання перепусток в адміністраціях міста Курчатова та Курчатівського району.

Усі співробітники Курської атомної станції та будівництва АЕС-2 щодо пропускного режиму повинні звернутися до керівництва своєї компанії.

Водночас машини, які здійснюють транзитні перевезення та раніше переміщалися територією Курчатова, тепер повинні використовувати альтернативні маршрути об'їзду.

На блокпостах міста чергуватимуть працівники адміністрацій міста та району із 7:00 до 17:00.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України. 

До слова, у Курчатові на Курській АЕС провели хресну ходу та молебень на тлі наступу ЗСУ. 

Читайте також:

Теги: росія місто обмеження Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними російських ЗМІ та Telegram-каналів, у полон потрапили 15 військовослужбовців РФ
Повстанці з Малі звернулися до українців із цікавою пропозицією
28 липня, 23:20
Чотири літаки Diamond були пошкоджені під час торнадо в аеропорту Бегішево
У Росії смерч розкидав літаки на аеродромі, мов іграшки (відео)
30 липня, 18:11
ISW: Допомагаючи хуситам, Путін прагне зменшити західну допомогу Україні
ISW: Допомагаючи хуситам, Путін прагне зменшити західну допомогу Україні
4 серпня, 06:58
Серед нової допомоги – засоби протиповітряної оборони, радіолокаційної боротьби та боєприпаси
Ракети для Himars та Stinger. США передають Україні нову допомогу
9 серпня, 21:15
За словами Лубінця, Україна має готову інфраструктуру для поселення росіян з Курщини
Лубінець пояснив, навіщо Україна евакуйовує мешканців Курської області
16 серпня, 13:55
Окупанти зберігають високий темп наступу на Донеччині
РФ просувається на сході України, попри ситуацію на Курщині – ISW
16 серпня, 06:27
Реакція Кремля на вторгнення України в Курську область підкреслила, що внутрішнім пріоритетом Кремля є стабільність режиму
Путін змінив кадрову політику через події на Курщині – аналіз ISW
20 серпня, 05:23
Священнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
Вихваляв Путіна: на Вінниччині СБУ затримала священника УПЦ МП
21 серпня, 13:38
За словами Умєрова, «Україна готує свої відповіді» на обстріл РФ
Україна готує відповідь на масований обстріл РФ – Міноборони
26 серпня, 15:00

Соціум

Засновника Telegram Дурова взято під судовий нагляд у Франції
Засновника Telegram Дурова взято під судовий нагляд у Франції
Росія обмежила вʼїзд до міста, де розташована Курська АЕС
Росія обмежила вʼїзд до міста, де розташована Курська АЕС
Канада за крок від найбільшого для країни страйку пілотів
Канада за крок від найбільшого для країни страйку пілотів
Росія внесла фонд Джорджа Клуні до реєстру «небажаних»
Росія внесла фонд Джорджа Клуні до реєстру «небажаних»
Росія визнала терориста Стрєлкова «схильним до втечі»
Росія визнала терориста Стрєлкова «схильним до втечі»
Шлейф диму у 30 км: з’явилося нове відео пожежі на нафтобазі «Атлас» у Росії
Шлейф диму у 30 км: з’явилося нове відео пожежі на нафтобазі «Атлас» у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
37K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
35K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8024
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7275
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Сьогодні, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Сьогодні, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua