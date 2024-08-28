Росія обмежила вʼїзд до міста, де розташована Курська АЕС

Обмеження на в’їзд нібито пов’язані із забезпеченням додаткових заходів безпеки

Влада Курської області в Росії обмежила вʼїзд до міста Курчатов, де розташована Курська АЕС. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків глави Курської області Олексій Смирнов.

За його словами, таке рішення пов'язане із тим, що нібито Збройні сили України прагнуть проникнути в місто. Смирнов запевнив, що безпека Курської атомної станції «максимально забезпечена». А обмеження на в’їзд пов’язані із «забезпеченням додаткових заходів безпеки».

Жителі Курчатова, які мають реєстрацію, зможуть в'їжджати до міста. Для тих, хто не має реєстрації, але працює у місті, передбачена можливість отримання перепусток в адміністраціях міста Курчатова та Курчатівського району.

Усі співробітники Курської атомної станції та будівництва АЕС-2 щодо пропускного режиму повинні звернутися до керівництва своєї компанії.

Водночас машини, які здійснюють транзитні перевезення та раніше переміщалися територією Курчатова, тепер повинні використовувати альтернативні маршрути об'їзду.

На блокпостах міста чергуватимуть працівники адміністрацій міста та району із 7:00 до 17:00.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.

До слова, у Курчатові на Курській АЕС провели хресну ходу та молебень на тлі наступу ЗСУ.