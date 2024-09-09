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Постачання балістичних ракет Росії: МЗС викликало тимчасово повіреного Ірану

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Постачання балістичних ракет Росії: МЗС викликало тимчасово повіреного Ірану
Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети
фото з відкритих джерел

Іранському дипломату було у жорсткій формі висловлено попередження

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту. Про це інформує пресслужба МЗС.

Як зазначається, до МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння Росії матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

«9 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у «жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин».

Як повідомлялося, Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети. Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

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Теги: МЗС росія Іран ракета

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