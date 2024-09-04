США запровадили санкції проти Сімоньян та російських хакерів: хто ще у списку

Зокрема, санкції запроваджено проти медіагрупи «Россия Сегодня» та п’яти її дочірніх компаній, агентства «РИА Новости», медійних компаній RT, TV-Новости, Ruptly та Sputnik

Міністерство фінансів внесло до санкційного списку 10 людей та дві організації в рамках «скоординованої відповіді спроби Москви зловмисно впливати на президентські вибори в США 2024 року». Про це американський уряд повідомив 4 вересня.

За твердженням Мінфіну США, російські агенти за фінансування Кремля «давно використовують різноманітні інструменти», в тому числі «штучний інтелент та глибокі фейки», щоб підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій Сполучених Штатів.

«Починаючи з початку 2024 року, керівництво RT – російського державного ЗМІ – розпочало ще більш підлу спробу таємно завербувати не поінформованих американських агентів впливу для підтримки своєї злочинної кампанії впливу. RT використовувала підставну компанію, щоб замаскувати свою власну участь або участь російського уряду в контенті, спрямованому на вплив на аудиторію США», – йдеться в повідомленні.

Проти кого застосували санкції

Зокрема, санкції запровадили проти медіагрупи «Россия Сегодня» та п’яти її дочірніх компаній, агентства «РИА Новости», медійних компаній RT, TV-Новости, Ruptly та Sputnik.

Під обмежувальні заходи також потрапили головна редакторка RT Маргарита Сімоньян, її заступники Єлизавета Бродська, Андрій Кияшко та Антон Анісімов, менеджер цифрових проектів RT Костянтин Калашніков та співробітниця відділу медіапроєктів Олена Афанасьєва.

Своєю чергою, Міністерство юстиції США заявило про звинувачення в у порушенні закону про іноагентів та відмиванні грошей Калашнікову та Афанасьєвій. Відомство стверджує, що співробітники RT витратили майже 10 мільйонів доларів на публікацію відеороликів на захист російських інтересів.

Також санкції торкнулися прокремлівської хакерської групи RaHDit та її голови, колишнього офіцера ФСБ Олексія Геращенка.

RT, яка буде в центрі оголошення, розглядається як ключова частина пропагандистських зусиль Кремля. Це – друга велика спроба адміністрації Байдена зменшити вплив RT за останні місяці.

У липні Міністерство юстиції США звинуватило співробітника RT у причетності до схеми, яка використовувала мережу з близько 1000 акаунтів у соціальних мережах людей, які видавали себе за жителів США, для поширення дезінформації про війну РФ в Україні та інші теми.

Нагадаємо, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії. Під новими обмеженнями, зокрема, опинився так званий голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. Про це йдеться в указі глави держави. Згідно з указами, санкції застосовують проти фізичних та юридичних осіб, колаборантів, окупантів та суб'єктів, які їм сприяють на тимчасово окупованих територіях (загалом 175 суб'єктів). А також проти компаній, які допомагають обслуговувати аеродроми, де базується військова авіація ворога.

До слова, міністерство фінансів та Державний департамент США запровадили новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі.