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Росію сколихнули одразу три землетруси (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росію сколихнули одразу три землетруси (фото, відео)
Унаслідок землетрусу величезна вирва у Старому Шерегеші (частині курортного селища Шерегеш) стала ще глибшою
фото: телеграм-канал Baza

У радіусі 50 км від епіцентру землетрусу працюють бригади рятувальників

Одразу три землетруси сталися вночі в Кемеровській області РФ. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Перші підземні поштовхи розпочалися опівночі 20 вересня. За даними місцевої філії Єдиної геофізичної служби РАН, магнітуда землетрусу становила 4,6 бала, при цьому інтенсивність в епіцентрі досягала 5,8 бала.

«Внаслідок землетрусу величезна вирва у Старому Шерегеші (частині курортного селища Шерегеш, – «Главком») стала ще більшою і глибшою», – пишуть росіяни.

Місцеві кажуть, що відчули кілька поштовхів. Дехто повідомляє, що землетрус супроводжувався гуркотом.

У будівлях, що потрапили до зони катаклізму, потріскалася штукатурка, обвалилася плитка. У Будинку культури Шерегеша постраждала стельова ліпнина.

За даними регіонального МНС, землетрус магнітудою 4,3 стався у Таштагольському районі Кемеровської області, руйнувань соціально значимих об'єктів немає.

У радіусі 50 км від епіцентру землетрусу працюють бригади рятувальників. Вони обстежують території та житловий сектор на наявність руйнувань.

Нагадаємо, що в серпні в Росії біля берегів Камчатки стався землетрус та почалося виверження вулкану. 

Теги: росія росіяни землетрус

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