Росію сколихнули одразу три землетруси (фото, відео)
У радіусі 50 км від епіцентру землетрусу працюють бригади рятувальників
Одразу три землетруси сталися вночі в Кемеровській області РФ. Про це повідомили російські телеграм-канали.
Перші підземні поштовхи розпочалися опівночі 20 вересня. За даними місцевої філії Єдиної геофізичної служби РАН, магнітуда землетрусу становила 4,6 бала, при цьому інтенсивність в епіцентрі досягала 5,8 бала.
«Внаслідок землетрусу величезна вирва у Старому Шерегеші (частині курортного селища Шерегеш, – «Главком») стала ще більшою і глибшою», – пишуть росіяни.
Місцеві кажуть, що відчули кілька поштовхів. Дехто повідомляє, що землетрус супроводжувався гуркотом.
У будівлях, що потрапили до зони катаклізму, потріскалася штукатурка, обвалилася плитка. У Будинку культури Шерегеша постраждала стельова ліпнина.
За даними регіонального МНС, землетрус магнітудою 4,3 стався у Таштагольському районі Кемеровської області, руйнувань соціально значимих об'єктів немає.
У Кемеровській області РФ сталися одразу три землетруси магнітудою 4,3. У будинках посипалася штукатурка та обвалилася плитка, а в магазинах розбилися пляшки з алкоголем pic.twitter.com/hytOTct30C— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 20, 2024
У радіусі 50 км від епіцентру землетрусу працюють бригади рятувальників. Вони обстежують території та житловий сектор на наявність руйнувань.
Нагадаємо, що в серпні в Росії біля берегів Камчатки стався землетрус та почалося виверження вулкану.
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