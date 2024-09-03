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Росія вигадала заміну пиву з Німеччини та Чехії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія вигадала заміну пиву з Німеччини та Чехії
Після збільшення розміру мита на пиво з «недружніх» країн середня ціна на нього в РФ може піднятися з 80 руб. до 250 руб. за банку
фото: Pixabay

Мінфін РФ запропонував збільшити мито на пиво з «недружніх» країн

Російським імпортерам дозволено ввозити пиво з В'єтнаму. Раніше таке пиво вже надходило до РФ, але постачання були незначними. Про це пише The Moscow Times з покликанням на дані реєстру Росакредитації. 

Згідно з повідомленням, компанія «Тайрос» із Підмосков'я отримала декларації відповідності на пиво Tiger, а приморська фірма «Сейфко» – на бренди Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333 та Bia Lac Viet. 

У реєстрі Росакредитації містяться дані про ввезення пива Tiger не лише за серпень 2024 року. Зокрема, у травні, вересні та жовтні 2024 року декларації на його імпорт отримували ще три компанії. Декларації є серійними, що дозволяє імпортувати продукцію неодноразово без зазначення точного обсягу.

У серпні міністерство фінансів РФ запропонувало збільшити мита на пиво з «недружніх» країн із поточних 0,1 євро до 1 євро за літр до кінця 2024 року і до 1,5 євро за літр у 2025 році. Утім, не всі учасники ринку підтримали цю ідею. Так, після збільшення розміру мита на пиво з «недружніх» країн середня ціна на нього може піднятися з 80 руб. до 250 руб. за банку. Також знизиться конкуренція та вдвічі зростуть ціни на напої масового сегменту.

У разі введення мита є великий ризик того, що Німеччина та Чехія, які є основними постачальниками пива до Росії, обмежать постачання хмелю російським виробникам. Зараз понад 80% хмелю, що використовується у виробництві російського пива, імпортується з «недружніх» країн.

Нагадаємо, що міжнародна пивоварна корпорація Carlsberg розірвала усі зв’язки зі своїм російським бізнесом і відмовляється укладати будь-які угоди з російським урядом.

До слова, данська пивоварна корпорація Carlsberg Group раніше знайшла покупця на компанію «Балтика» у Росії. 

Також повідомлялося, що нідерландська пивоварна корпорація Heineken вийшла з ринку Росії, продавши свої активи там російській Arnest Group за символічний €1.

Теги: В'єтнам пиво Чехія Німеччина росія

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