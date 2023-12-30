РФ відволікала Радбез ООН, поки готувала наймасштабнішу ракетну атаку на Україну

Представник США назвав напад РФ «суворим нагадуванням», що Путін не полишив своїх цілей знищити Україну

Сполучені Штати звинуватили Росію у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні, поки в Москві готували наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах. Про це під час термінового засідання Радбезу заявив радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі.

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«Два дні тому Російська Федерація організувала засідання Ради Безпеки, щоб згадати про події 10-річної давнини. Росія заявила, що обговорення Революції Гідності дозволить членам Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні», – розповів представник США.

Він назвав це абсурдним та підкреслив, що в той же час у Москві розробляли наймасштабніший ракетно-повітряний удар по Україні.

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«Саме на це Росія відволікала увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку повномасштабного вторгнення», – зауважив Келлі.

Він назвав напад РФ «суворим нагадуванням», що Путін не полишив своїх цілей знищити Україну та наголосив, що його потрібно зупинити.

«Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоб вони приєдналися до нас та найрішучіше засудили цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні», – сказав представник США.

Джон Келлі також зазначив, що будь-яка злочинна брехня росіян про начебто «удари по військових цілях» не приховає руїн по всій території країни та тисячі невинних жертв.

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Як повідомлялося раніше, Російська Федерація ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН, аби вкотре поскиглити та повторити свої наративи. Зокрема запросила пропагандистів. Назва заходу: «10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву».

Нагадаємо, 29 грудня Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Головною темою є масований удар росіян.

29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Зокрема, внаслідок масованого удару РФ по території України станом на 19:30 відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.