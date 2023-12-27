Росія скликає Радбез ООН через Євромайдан

Як повідомило ГУР, у межах засідання РФ вкотре спробує розповісти членам Радбезу про «неонацистську природу «київського режиму»

Серед запрошених гостей міністр часів Януковича, російські пропагандисти та

Російська Федерація ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН, аби вкотре поскиглити та повторити свої наративи. Зокрема запросила пропагандистів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Неформальне засідання за так званою «Формулою Аррія» Росія планує провести 27 грудня. Назва заходу: «10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву».

Як пояснює ГУР, «Формула Аррія», це формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думок. Зокрема на засіданні не діють жорсткі процедурні правила, у зв'язку з чим можна залучати учасників, які не дотичні до дипломатичної роботи.

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«Тобто люди, «яких корисно було б заслухати». Разом з тим, цей формат справді буває корисним, коли дипломати мають відверто обговорити неоднозначні питання поза офіційних процедур», – додає розвідка.

Як повідомило ГУР, в межах засідання росіяни вкотре спробують розповісти слухачам про «неонацистську природу «київського режиму» та його «збройних формувань». Також серед інших тем:

«історія нацизму в Україні та його сучасний стан»;

«злочини націоналістичних батальйонів проти мирного населення на сході та півдні України».

Серед запрошених гостей міністр внутрішніх справ часів Януковича – Віталій Захарченко, один з командирів «Беркуту» – Дмитро Сабін та російські пропагандисти Максим Григор’єв та Михайло Хазін.

Документ, який було представлено на адресу Генерального секретаря ООН, не містить «свіжих» ідей й вкотре повторює традиційне скиглення російської пропаганди. Терористи планують знову спробують виправдати розв'язану війну планами «захистити мирне населення на сході та півдні України».

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Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш відреагував на відмову США підтримати резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення вогню в Секторі Гази. Генсек ООН заявив, що Рада безпеки ООН «паралізована через геостратегічні розбіжності».

До слова, Росія скликала засідання Ради безпеки ООН після завдання ударів по центру підготовки операторів БПЛА в тимчасово окупованому Донецьку.