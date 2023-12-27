Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія скликає Радбез ООН через Євромайдан

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія скликає Радбез ООН через Євромайдан
Як повідомило ГУР, у межах засідання РФ вкотре спробує розповісти членам Радбезу про «неонацистську природу «київського режиму»
фото з відкритих джерел

Серед запрошених гостей міністр часів Януковича, російські пропагандисти та 

Російська Федерація ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН, аби вкотре поскиглити та повторити свої наративи. Зокрема запросила пропагандистів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Неформальне засідання за так званою «Формулою Аррія» Росія планує провести 27 грудня. Назва заходу: «10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву».

Як пояснює ГУР, «Формула Аррія», це формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думок. Зокрема на засіданні не діють жорсткі процедурні правила, у зв'язку з чим можна залучати учасників, які не дотичні до дипломатичної роботи.

«Тобто люди, «яких корисно було б заслухати». Разом з тим, цей формат справді буває корисним, коли дипломати мають відверто обговорити неоднозначні питання поза офіційних процедур», – додає розвідка.

Як повідомило ГУР, в межах засідання росіяни вкотре спробують розповісти слухачам про «неонацистську природу «київського режиму» та його «збройних формувань». Також серед інших тем:

  • «історія нацизму в Україні та його сучасний стан»;
  • «злочини націоналістичних батальйонів проти мирного населення на сході та півдні України».

Серед запрошених гостей міністр внутрішніх справ часів Януковича – Віталій Захарченко, один з командирів «Беркуту» – Дмитро Сабін та  російські пропагандисти Максим Григор’єв та Михайло Хазін.

Документ, який було представлено на адресу Генерального секретаря ООН, не містить «свіжих» ідей й вкотре повторює традиційне скиглення російської пропаганди. Терористи планують знову спробують виправдати розв'язану війну планами «захистити мирне населення на сході та півдні України».

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш відреагував на відмову США підтримати резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення вогню в Секторі Гази. Генсек ООН заявив, що Рада безпеки ООН «паралізована через геостратегічні розбіжності».

До слова, Росія скликала засідання Ради безпеки ООН після завдання ударів по центру підготовки операторів БПЛА в тимчасово окупованому Донецьку.

Теги: ООН Небесна сотня (Євромайдан) росія Радбез ООН Беркут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї
Тайвань посилив санкції проти Росії та Білорусі
Вчора, 17:51
Роман Клічук є міським головою Чернівців з 30 листопада 2020 року
РФ відкрила кримінальну справу проти мера Чернівців
Вчора, 08:33
Висоцька каже, процес обміну полоненими зупинився орієнтовно з червня-липня 2023 року
Україна створює новий табір для військовополонених
24 грудня, 11:00
Пускова установка Patriot
ЗСУ знищили три російські Су-34 з Patriot? Повітряні сили дали натяк
23 грудня, 09:20
Росіяни використовують сучасні технології для поширення власної брехні
Пропагандисти Путіна залучили штучний інтелект до розповсюдження брехні
15 грудня, 13:55
Палає дах виробничого цеху у Свердловській області
У Росії масштабна пожежа: вогонь охопив велике виробництво (відео)
15 грудня, 08:00
Вік мандрівників з країни-агресорки змінився
Куди цьогоріч тікали на зимівлю росіяни: перелік країн
11 грудня, 11:21
Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки
Атака на Київщину: з’явилися фото наслідків
8 грудня, 12:09
Побоюватися варто не самих ракет, їх більше не стало, а комбінованих запусків ракет і дронів
У чому логіка російських обстрілів
2 грудня, 11:42

Політика

Росія скликає Радбез ООН через Євромайдан
Росія скликає Радбез ООН через Євромайдан
Росія продовжує окуповувати Грузію? Президентка Зурабішвілі зробила заяву
Росія продовжує окуповувати Грузію? Президентка Зурабішвілі зробила заяву
Кандидат у президенти РФ заснув під час засідання своєї партії
Кандидат у президенти РФ заснув під час засідання своєї партії
Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї через війну в Україні
Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї через війну в Україні
Кулеба повідомив про відкриття посольства України ще в одній країні
Кулеба повідомив про відкриття посольства України ще в одній країні
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
15K
На заводі Tesla робот напав на інженера
7910
УПЦ МП стала на захист своїх митрополитів, звинувачених у роботі на Росію
6255
Як рятувати мобілізацію? Тимошенко розказала, кого треба відправляти на фронт
6069
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
5948
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Сьогодні, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Сьогодні, 13:10
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Сьогодні, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Сьогодні, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua