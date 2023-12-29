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МВС назвало кількість жертв унаслідок масованої російської атаки по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МВС назвало кількість жертв унаслідок масованої російської атаки по Україні
Працівники ДСНС врятували 53 людини, зокрема вісім із врятованих рятувальники дістали з-під завалів
фото: Telegram/МВС

Ворог вдався до наймасованішої атаки проти України

Внаслідок масованого удару РФ по території України станом на 19:30 відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених. Про це повідомило МВС.

Як зазначила пресслужба відомства, працівники ДСНС врятували 53 людини, зокрема вісім із врятованих дістали з-під завалів.

Нагадаємо, вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;
  • чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

У другій половині дня російські війська завдали ще одну серію ракетних ударів по території України – цього разу під вогнем опинились Сміла Черкаської області та Конотоп на Сумщині.

До слова, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 134 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: війна росія обстріл МВС ДСНС

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