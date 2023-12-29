МВС назвало кількість жертв унаслідок масованої російської атаки по Україні

Ворог вдався до наймасованішої атаки проти України

Внаслідок масованого удару РФ по території України станом на 19:30 відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених. Про це повідомило МВС.

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Як зазначила пресслужба відомства, працівники ДСНС врятували 53 людини, зокрема вісім із врятованих дістали з-під завалів.

Нагадаємо, вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

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щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;

чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну Х-59;

14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

У другій половині дня російські війська завдали ще одну серію ракетних ударів по території України – цього разу під вогнем опинились Сміла Черкаської області та Конотоп на Сумщині.

До слова, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 134 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.