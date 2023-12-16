Помер багаторічний директор Львівської опери

Тадей Едер очолював Львівський національний академічний театр опери та балету майже 20 років

Поховають Тадея Едера 19 грудня на Личаківському кладовищі

Помер колишній директор Львівського національного академічного театру опери та балету Тадей Едер. Чоловік очолював Львівську оперу майже 20 років. Йому було 80. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської національної опери.

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«Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу смерті багаторічного директора Львівської національної опери Тадея Едера. Він очолював театр майже 20 років (з 1998 по 2017 рік, – ред.) Цей період – безумовно один із найзнаковіших в історії Львівської опери! За його правління інституція стрімко розвивалася та утвердилася на одній із провідних позицій мистецької мапи Європи», – ідеться у повідомленні.

Так, за даними пресслужби опери, у цей період театр перейменували на честь Соломії Крушельницької. Львівська опера стала членом асоціації європейських оперних театрів «Opera Europa». Відбулося три міжнародних конкурси оперних співаків імені Крушельницької. Колектив театру гастролював у 29 країнах світу. Також Тадей Едер замовив Мирославові Скорику написання опери «Мойсей», яка отримала благословення Папи Римського Івана Павла ІІ.

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Народився Тадей Олександрович Едер 17 лютого 1943 року у місті Львові. Закінчив Львівське музичне училище ім. М. Шашкевича, де навчався на вокальному факультеті у класі Петра Родіоновича Колбіна, а згодом отримав диплом юриста у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

За свою багаторічну працю, що підносить і розвиває славу Львівської опери, Тадей Едер – повний кавалер ордена «За заслуги». Крім того, він – лауреат престижних міжнародних премій: Лео Вітошинського (Австрія, 1997), Михайла Стріхаржа (Німеччина, 2003); нагороджений офіцерським Золотим хрестом (Польща, 2007), медаллю ім. Пушкіна (Росія, 2008), орденом Володимира Великого III ступеня (2008).

Парастас за померлим відбудеться 18 грудня о 19:00 у Архикатедральному соборі святого Юра. Прощання розпочнеться у вівторок, 19 грудня, о 10:00 у Львівській національній опері. Поховають Тадея Едера о 12:00 на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, актор та військовослужбовець Збройних сил України Василь Кухарський помер від отриманих поранень на фронті 7 грудня.

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Крім того, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув український актор, військовий Олексій Хільський.

Також актор дніпровського театру та заслужений артист України Валерій Мойсеєнко помер на 65 році життя після тривалої хвороби.

Раніше у боях за Україну загинув актор Євген Світличний.