Пентагон застеріг Росію від втручання у війну проти Ірану

Заява пролунала після розмови Трампа з Путіним

Міністр війни США Піт Гегсет закликав Росію не втручатися у війну між Сполученими Штатами та Іраном. Про це він заявив під час пресконференції у Пентагоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

Kоментар Гегсета прозвучав у відповідь на запитання журналістів про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.

Піт Гегсет охарактеризував цю розмову як «сильний дзвінок». За його словами, під час контакту сторони обговорювали не лише ситуацію на Близькому Сході, а й можливість врегулювання війни Росії проти України.

Він також висловив сподівання, що ця розмова підтвердила «можливість певного миру» у війні Росії проти України. Крім того, за словами Гегсета, під час контакту пролунало чітке розуміння позиції Вашингтона щодо конфлікту навколо Ірану.

«Це також підтвердило визнання того, що, оскільки це стосується цього конфлікту, вони не повинні втручатися», – сказав міністр війни США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні. Під час спілкування з пресою американський лідер ствердно відповів на запитання про ймовірність припинення воєнних заходів уже до кінця поточного тижня. На думку Трампа, основні ресурси противника фактично вичерпані, що дає підстави для швидкого фіналу конфлікту.