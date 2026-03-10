Трамп спрогнозував, коли завершиться війна з Іраном

Дональд Трамп зазначив, що основні ресурси Ірана фактично вичерпані

На початку другого тижня бойових дій президент Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час спілкування з пресою американський лідер ствердно відповів на запитання про ймовірність припинення воєнних заходів уже до кінця поточного тижня. На думку Трампа, основні ресурси противника фактично вичерпані, що дає підстави для швидкого фіналу конфлікту.

Головним аргументом президента став серйозний підрив ієрархії управління в Тегерані. Трамп наголосив, що внаслідок ударів іранське керівництво було ліквідоване на кількох рівнях, а військовий потенціал країни зазнав нищівних втрат. За його словами, значна частина ресурсів, якими раніше володів Іран, наразі повністю знищена, що робить подальший опір малоймовірним.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану, оскільки він «не хоче повертатися туди кожні 10 років».

«Ми не хочемо повертатися кожні п’ять чи кожні 10 років і робити це. Ми хочемо обрати президента, який не вестиме свою країну у війну», – сказав Трамп журналістам.

Як відомо, асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни.

Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.