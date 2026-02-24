Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ

З орбіти зафіксували спалахи роботи ППО, проліт ракет і вибухи під час масованого обстрілу столиці

У мережі опублікували відео, зняте з борту Міжнародної космічної станції, на якому видно ракетну атаку Росії на Київ у ніч з 26 на 27 грудня 2025 року та роботу української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал «AstronautiCAST».

Кадри були зафіксовані супутником «Таймлапс», який перебував на орбіті під час одного з масованих обстрілів столиці. На відео видно спалахи перехоплень у небі, траєкторії польоту ракет та серії вибухів, що були помітні навіть із космосу.

скріншот з відео

За офіційними даними, у ніч з 26 на 27 грудня Росія атакувала Україну десятьма балістичними ракетами типу «Іскандер-М» та «Кинджал», а також тридцятьма крилатими ракетами – Х-101, «Іскандер-К» і Х-22. Значну частину повітряних цілей українські сили протиповітряної оборони намагалися перехопити над Києвом та областю.

Опубліковані кадри демонструють масштаб атаки з незвичного ракурсу – з орбіти Землі. На записі видно яскраві спалахи, які виникали під час роботи ППО та вибухів у повітрі. Відео швидко поширилося у мережі та привернуло увагу користувачів через унікальність зйомки.

скріншот з відео

Зазначається, що під час масованих обстрілів столичного регіону російські війська регулярно застосовують комбіновані атаки з використанням різних типів ракет, що ускладнює роботу систем протиповітряної оборони та створює загрозу для цивільної інфраструктури.

