Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Грудневу нічну атаку на столицю показали з космосу
скріншот з відео

З орбіти зафіксували спалахи роботи ППО, проліт ракет і вибухи під час масованого обстрілу столиці

У мережі опублікували відео, зняте з борту Міжнародної космічної станції, на якому видно ракетну атаку Росії на Київ у ніч з 26 на 27 грудня 2025 року та роботу української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал «AstronautiCAST».

Кадри були зафіксовані супутником «Таймлапс», який перебував на орбіті під час одного з масованих обстрілів столиці. На відео видно спалахи перехоплень у небі, траєкторії польоту ракет та серії вибухів, що були помітні навіть із космосу.

Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ фото 1
скріншот з відео

За офіційними даними, у ніч з 26 на 27 грудня Росія атакувала Україну десятьма балістичними ракетами типу «Іскандер-М» та «Кинджал», а також тридцятьма крилатими ракетами – Х-101, «Іскандер-К» і Х-22. Значну частину повітряних цілей українські сили протиповітряної оборони намагалися перехопити над Києвом та областю.

Опубліковані кадри демонструють масштаб атаки з незвичного ракурсу – з орбіти Землі. На записі видно яскраві спалахи, які виникали під час роботи ППО та вибухів у повітрі. Відео швидко поширилося у мережі та привернуло увагу користувачів через унікальність зйомки.

Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ фото 2
скріншот з відео

Зазначається, що під час масованих обстрілів столичного регіону російські війська регулярно застосовують комбіновані атаки з використанням різних типів ракет, що ускладнює роботу систем протиповітряної оборони та створює загрозу для цивільної інфраструктури.

До слова, американське космічне агентство NASA офіційно визначило 6 березня 2026 року як цільову дату для запуску першої за останні 50 років пілотованої місії до Місяця. Рішення ухвалили після успішного завершення критичних паливних випробувань гігантської ракети SLS.

Читайте також:

Теги: космос Україна ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

новий уряд Нідерландів уже в перші години роботи підтвердив свою відданість допомозі Україні
Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України
Вчора, 12:11
Під час розмови окремо йшлося про ситуацію в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL
Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією
21 лютого, 15:59
Україна залучила підтримку шести країн для відновлення енергетичної інфраструктури
Європейські партнери погодили передачу обладнання для українських ТЕС і ТЕЦ
20 лютого, 15:25
У ЄС сумніваються на поступливість прем’єра Угорщини Віктора Орбана щодо України
ЄС вже придумав, як долатиме вето Орбана на вступ України
10 лютого, 12:49
У січні 2026 року Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи допустило російську делегацію до роботи в органі
Платформа росіян у ПАРЄ оприлюднила проукраїнську заяву
7 лютого, 12:47
Ілон Маск заявив, що в майбутньому саме космос стане найдешевшим місцем для розміщення систем штучного інтелекту
SpaceX хоче розмістити в космосі центри обробки даних для штучного інтелекту
1 лютого, 07:46
Центр міста Грбавіца, передмістя Сараєва. Березень 1996 року.
Боснійська журналістка поділилася досвідом виживання без світла та тепла в окупованому Сараєво
31 сiчня, 18:15
«Прощавай, блудний сину України». Рибчинський-молодший відправив Іво Бобула за крейсером «Москва»
«Прощавай, блудний сину України». Рибчинський-молодший відправив Іво Бобула за крейсером «Москва»
29 сiчня, 11:47
Президент Чехії Петро Павло призначив лідера партії ANO Андрія Бабіша прем'єр-міністром
Чехія: уряд vs президент
27 сiчня, 20:00

Фото

Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ
Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ
Яким є найвищий католицький храм у світі: нові фото
Яким є найвищий католицький храм у світі: нові фото
Безугла зробила курйозне фото та звернулася до Кличка
Безугла зробила курйозне фото та звернулася до Кличка
CША показали нове забарвлення президентського літака Air Force One
CША показали нове забарвлення президентського літака Air Force One
Осадча та Горбунов поділилися ексклюзивними фото до дня народження сина
Осадча та Горбунов поділилися ексклюзивними фото до дня народження сина
Колекціонер із Австралії відкрив приватний музей із тисячами ретроекспонатів
Колекціонер із Австралії відкрив приватний музей із тисячами ретроекспонатів

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua