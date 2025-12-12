Росія засудила до 15 років вʼязниці прокурора, який видав ордер на арешт Путіна

Москва звинувачує Карім Хана у тому, що він дав вказівки винести «незаконні ордери на арешт громадян РФ»

Окрім Каріма Хана, вироки також отримали вісім суддів Міжнародного кримінального суду

Міський суд Москви заочно засудив до ув'язнення прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Раніше він видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Слідчий комітет РФ.

За даними Генпрокуратури РФ, прокурор МКС Карім Хан визнаний винним у тому, що дав вказівки винести «незаконні ордери на арешт громадян РФ». Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, з відбуванням перших дев'яти років у в'язниці, а решти терміну – у виправній колонії суворого режиму.

Заочний вирок також ухвалено щодо восьми суддів МКС, визнаних винними «у порушенні російського законодавства, пов'язаного з незаконним переслідуванням російських громадян». Мова про голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступників Лус дель Кармен Ібаньєс Каррансе, Бертрама Шмітта, Рена Алапіні-Ганса, а також про суддів Томоко Акане, Росаріо Айтале, Серхіо Годінеса і Хайкеля бен Махфуде.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. На думку суду, вони «імовірно несуть відповідальність» за незаконне переміщення та депортацію дітей з України та окупованих територій до Росії. У відповідь на це Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу на суддів МКС, які видали ордери на арешт.

Після цього Путін назвав суд у Гаазі «малоповажною» і «несамостійною» організацією, яку не визнають США, Китай і Туреччина. Він також запевнив, що може легко обійти ордер на арешт за рахунок міжурядових угод. Попри ці заяви, Путін за останні кілька років відмовився від відвідування кількох країн через загрозу арешту.

До слова, Міжнародний кримінальний суд підтвердив, що ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та ще п’яти громадян Росії, звинувачених у воєнних злочинах в Україні, залишаються в силі, навіть якщо в рамках мирних переговорів під егідою США буде ухвалена всеосяжна амністія.