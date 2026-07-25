Країни МКС звільнили прокурора, який вимагав арешту Володимира Путіна

Прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна, звільнили через скандал

Підлегла юристка звинуватила головного прокурора в сексуальному тиску, а сам посадовець називає це рішення незаконним

Країни-учасниці Міжнародного кримінального суду (МКС) проголосували за звільнення Каріма Хана з посади головного прокурора. Підставою для цього рішення стали звинувачення в сексуальних домаганнях до підлеглої юристки. Як пише «Главком», про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на власні дипломатичні джерела.

Голосування відбулося 24 липня 2026 року під час засідання Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. За звільнення прокурора віддали свої голоси 82 зі 125 країн-учасниць МКС.

Підставою для голосування стали висновки виконавчого бюро Асамблеї держав-учасниць, яке ще в червні рекомендувало звільнити британського юриста. Згідно з документами, які вивчило Reuters, бюро дійшло висновку, що Хан мав неналежні стосунки з молодшою співробітницею МКС.

Президентка Асамблеї держав-учасниць Пяйві Каукоранта заявила, що більшістю голосів було встановлено, що прокурор «вчинив серйозний проступок і грубе порушення службових обов'язків», після чого і було прийнято рішення про його звільнення.

Після голосування було розпочато процедуру обрання нового головного прокурора, однак його призначення очікується не раніше наступного року.

Втім, Карім Хан відкидає всі звинувачення. Його адвокат Тайяб Алі після голосування заявив, що рішення є «незаконним, процесуально несправедливим і не підкріпленим доказами». Захист повідомив, що колишній прокурор оскаржуватиме своє звільнення всіма доступними юридичними способами.

До речі, Карім Хан не був присутній на засіданні, оскільки він не може в'їхати до США через санкції, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа.

Хто такий Карім Хан

Карім Хан очолював прокуратуру МКС із 2021 року. У березні 2023 року саме за його поданням суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації українських дітей. Під час своєї каденції Хан також координував розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, у 2024 році саме Карім Хан звернувся із запитом про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Частина прихильників Хана вважає, що справа щодо звинувачення у сексуальних домаганнях, може бути пов'язана з політичним тиском після його рішення домагатися ордерів на арешт високопосадовців Ізраїлю у 2024 році. Водночас Reuters зазначає, що навіть після звільнення прокурора чинність уже виданих ордерів не змінюється, оскільки їх затверджують судді МКС, а не прокурор одноосібно.

Нагадаємо, що 13 липня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа має намір «ліквідувати» Міжнародний кримінальний суд, і заговорив про скорочення допомоги союзника за його підтримку.

До слова, американський історик, професор Техаського університету Джеремі Сурі згоден, що Міжнародний кримінальний суд має недоліки, однак нападки Рубіо, на його думку, «сповнені кричущою брехнею, яка небезпечно підриває верховенство права».