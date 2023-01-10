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Макрон: Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Макрон: Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення РФ
Україна отримає підтримку в енергетичній та продовольчій безпеці
фото: Gonzalo Fuentes/Pool via AP

Макрон заявив, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення

Японія та Франція працюватимуть разом, щоб якнайшвидше допомогти Україні впоратися з наслідками російського повномасштабного вторгнення. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з прем'єром Японії Фуміо Кішидою, повідомляє Japan Today.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида розпочав тижневу поїздку Європою та Північною Америкою в Парижі, провівши переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент Франції подякував уряду Японії за економічну та гуманітарну підтримку України і сказав, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення, особливо з проблемами енергетичної та продовольчої безпеки.

Політики також під час зустрічі обговорили спроби КНДР створення нових ракет середньої та великої дальності.

«Японія може розраховувати на нашу незмінну підтримку, щоб протистояти кричущим порушенням міжнародного права з боку Пхеньяну», – додав президент Франції.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати мають підтверджений та надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік, і розбіжності між політичними силами на це не вплинуть.

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Теги: росія Україна Еммануель Макрон війна Франція Японія

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