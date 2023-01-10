Макрон: Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення РФ

Макрон заявив, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення

Японія та Франція працюватимуть разом, щоб якнайшвидше допомогти Україні впоратися з наслідками російського повномасштабного вторгнення. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з прем'єром Японії Фуміо Кішидою, повідомляє Japan Today.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида розпочав тижневу поїздку Європою та Північною Америкою в Парижі, провівши переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент Франції подякував уряду Японії за економічну та гуманітарну підтримку України і сказав, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення, особливо з проблемами енергетичної та продовольчої безпеки.

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Політики також під час зустрічі обговорили спроби КНДР створення нових ракет середньої та великої дальності.

«Японія може розраховувати на нашу незмінну підтримку, щоб протистояти кричущим порушенням міжнародного права з боку Пхеньяну», – додав президент Франції.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати мають підтверджений та надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік, і розбіжності між політичними силами на це не вплинуть.