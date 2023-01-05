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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

До уваги пана Макрона: єдиною гарантією безпеки для Франції буде перемога України

glavcom.ua
Президент Франції Емманюель Макрон
фото з відкритих джерел

Журналісти давно пов'язують Кремль з безладами у Каталонії та Франції

Нещодавно президент Франції наразився на критику не лише в Україні, а й з боку низки партнерів по НАТО та ЄС, коли озвучив ідею гарантій безпеки для Росії. А між тим панові Макрону час подбати про гарантії безпеки для Франції.

Напередодні Нового року французькі, та й узагалі європейські ЗМІ поширили повідомлення, що на суботу 7 січня у Парижі та інших великих містах Франції запланована масова акція «жовтих жилетів».

Для тих, хто забув, нагадаю: «жовті жилети» (названі так через вбрання учасників) – масовий протестний рух, що сколихнув Францію в листопаді 2018 року й поступово ущухнув у 2020. Деякі оглядачі вважають рух спонтанним, але з цим твердженням можна посперечатися.

Приміром, у грудні 2018 акції на підтримку «жовтих жилетів» відбулися в Бельгії, Нідерландах і Польщі. Що теж спонтанно?

І тоді ж таки міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про початок розслідування щодо причетності Кремля до масових заворушень. А за кілька днів перед тим цю версію висунула СБУ, підкріпивши свою заяву світлинами, на яких серед учасників протестів у Франції можна було упізнати деяких одіозних росіян, пов'язаних із так званим «ДНР».

Ба, навіть більше: на початку березня 2019 європейські ЗМІ писали про те, що, на думку Макрона, з допомогою таких ресурсів як Russia Todey особисто Путін намагається підбурювати лівих і правих екстремістів.

А в травні 2022 року з'явилося журналістське розслідування Берни Гонсалес-Гарбор та Марка Бассетса (перша – багаторічна кореспондент провідної іспанської газети «El País» у Москві, другий – у Франції), що прямо пов'язувало Кремль з безладами у Каталонії та Франції.

У 2018 акції руху організовувалися через соціальні мережі, а його вимогами були відставка президента та соціальні поступки з боку влади, як то збільшення зарплат і пенсій.

Нині ситуація повторюється. Знову соціальні мережі, знову вимоги, зумовлені інфляцією, зростанням цін, пенсійною реформою.

Cui prodest? Кому вигідно? – запитував Сенека-молодший. Думаю, президент Макрон, як і в 2019, здогадується, кому.

Тож єдиною гарантією безпеки Франції є перемога України.

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Теги: міністр президент соціальні мережі Еммануель Макрон розслідування відставка Франція путін акція перемога

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