Танки Leopard 2 для України. Росіяни уже верещать про «брудну ядерну бомбу»

Російський представник пригрозив Заходу «наслідками», повідомляють ЗМІ

Постачання Києву «урановмісних снарядів західного виробництва» Москва розцінюватиме як застосування «брудних ядерних бомб». Про це заявив глава російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов у Відні на форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, передає російська службв ВВС.

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У традиційній російській манері погроз представник країни-терористки «застеріг» «західних спонсорів київської військової машини від заохочення ядерних провокацій і шантажу».

«Нам відомо, що на озброєнні танка Leopard 2, так само як і БМП Bradley і Marder, є підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками, застосування яких здійснювалося у Югославії та Іраку. У разі поставки Києву таких снарядів для натовської важкої військової техніки ми розглядатимемо це як застосування проти Росії брудно-ядерних бомб з усіма наслідками, що випливають», – заявив російський чиновник.

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Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після рішення Берліну щодо передачі танків Leopard 2 для українських захисників. Канцлер Німеччини вважає, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.

До слова, у соцмережах шириться флешмоб #FreeTheLeopards – користувачі діляться знімками в одязі чи аксесуарах із леопардовим принтом. Таким чином українці зверталися до канцлера Німеччини з проханням передати нам танки Leopard. І, судячи з повідомлень у німецькій пресі, це спрацювало, танки скоро опиняться в Україні.