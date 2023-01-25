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Танки Leopard 2 для України. Росіяни уже верещать про «брудну ядерну бомбу»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Танки Leopard 2 для України. Росіяни уже верещать про «брудну ядерну бомбу»
Російські чиновники традиційно погрозують цивілізованому світу
фото: flickr.com

Російський представник пригрозив Заходу «наслідками», повідомляють ЗМІ

Постачання Києву «урановмісних снарядів західного виробництва» Москва розцінюватиме як застосування «брудних ядерних бомб». Про це заявив глава російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов у Відні на форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, передає російська службв ВВС.

У традиційній російській манері погроз представник країни-терористки «застеріг» «західних спонсорів київської військової машини від заохочення ядерних провокацій і шантажу».

«Нам відомо, що на озброєнні танка Leopard 2, так само як і БМП Bradley і Marder, є підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками, застосування яких здійснювалося у Югославії та Іраку. У разі поставки Києву таких снарядів для натовської важкої військової техніки ми розглядатимемо це як застосування проти Росії брудно-ядерних бомб з усіма наслідками, що випливають», – заявив російський чиновник.

Нагадаємо, сьогодні, 25  січня, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після рішення Берліну щодо передачі танків Leopard 2 для українських захисників. Канцлер Німеччини вважає, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.

До слова, у соцмережах шириться флешмоб #FreeTheLeopards – користувачі діляться знімками в одязі чи аксесуарах із леопардовим принтом. Таким чином українці зверталися до канцлера Німеччини з проханням передати нам танки Leopard. І, судячи з повідомлень у німецькій пресі, це спрацювало, танки скоро опиняться в Україні.

Читайте також: Німеччина передає танки Leopard 2 Україні: деталі та терміни
Теги: росія НАТО війна тероризм танки

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