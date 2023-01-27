РФ вимагає від Німеччини пояснити свій статус у війні

Анналена Бербок заявляла, що Німеччина не проти постачання важкої зброї в Україну

У Росії заявляють, що Бербок нібито визнала, що «країни Європи ведуть війну проти Росії»

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова закликала посла Німеччини у Росії «прояснити статус» його країни у війні, яку Москва веде в Україні. Про це вона написала у Telegram.

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Захарова повідомила, що раніше міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок нібито заявила про те, що «країни Європи ведуть війну проти Росії».

«Вони самі розуміють, що несуть? Міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що її країна разом з іншими країнами воює з Росією. Це ж міністерство не вважає свою країну учасницею конфлікту. З огляду на ці висловлювання, що суперечать один одному, послу Німеччини в Росії слід їх прояснити», – написала Захарова.

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Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2.

До слова, триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.