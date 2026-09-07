Кремль зробив заяву щодо нових переговорів України, США та Росії

Москва не виключає можливості відновлення тристороннього формату переговорів

Речник російського президента Дмитро Пєсков висловився щодо можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та РФ. Заява пролунала після того, як американські представники відвідали Москву та Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що Москва нібито високо оцінює миротворчі зусилля американської сторони. За його словами, російський диктатор Володимир Путін особисто дякував президенту США Дональду Трампу за прагнення до миру.

Водночас Пєсков не уточнив, чим пропозиції американських представників, озвучені під час зустрічі з Путіним, відрізнялися від так званої «формули Анкориджа».

Під «духом Анкориджа» у Кремлі мають на увазі підходи до завершення війни, які обговорювали Дональд Трамп і Володимир Путін під час зустрічі на Алясці. Водночас конкретного змісту цього поняття Москва публічно не розкриває. Держсекретар США Марко Рубіо раніше наголошував, що жодних угод щодо України за підсумками зустрічі Трампа й Путіна укладено не було.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також зазначав, що ніхто, крім російської сторони, до кінця не розуміє, що саме Москва вкладає у це поняття. За його словами, якщо такий «дух» і існував, то він уже «мертвий», оскільки будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений на провал.

Також у Кремлі заявили, що наразі не мають інформації про результати контактів американських переговорників з українським керівництвом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 7 вересня планує провести телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Перед цим американський лідер має заслухати своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які поінформують його про результати переговорів у Москві та Києві.

За попередньою інформацією, спочатку Трамп має зателефонувати Путіну, а вже після цього – Зеленському.

Нагадаємо, ще 1 вересня Володимир Путін заявляв, що переговори щодо завершення війни в Україні «зараз заморожені». Водночас він говорив про готовність Москви продовжувати контакти з представниками адміністрації Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та не виключав розширення кола учасників переговорного процесу.

Того ж дня Пєсков цинічно підкреслив, що запрошення Володимиру Зеленському приїхати до Москви для переговорів із Путіним залишається чинним.

Згодом речник Кремля заявив про нібито готовність Росії до мирного врегулювання, однак наголосив, що Москва не відмовилася від п'яти вимог, озвучених Путіним ще у 2024 році. Серед них – виведення українських військ із територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмова України від вступу до НАТО, скасування західних санкцій проти РФ та закріплення без'ядерного статусу України.