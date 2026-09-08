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Ігор Петренко Політолог

Три лічильники показують, чи працює час на Росію

glavcom.ua
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Лічильники показують, чи працює час на Росію, а не те, чи погоджується з ними Путін
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Прогноз тримається на всіх трьох лічильниках, і саме це найбільша проблема

Кремль підійшов до розмови тоді, коли я й припускав, і з тим, чого я боявся. Місяць тому я писав про три лічильники, за якими мала бути видна готовність Москви до переговорів: фронт, гроші й американський календар.

Модель проста: війни закінчуються не від болю, а коли одна зі сторін перестає вірити, що завтра її позиція буде кращою, ніж сьогодні, тому міряти треба не заяви, а те, чи працює час на Росію.

І неприємна теза: в Росії не два варіанти, а три, і третій, заморозка, приїде до нас у вигляді тріумфу дипломатії. Пєсков учора сказав «малий крок до миру» і «не виключаємо тристоронній формат» – отже, звіряти є з чим.

Фронт

У липні ISW нарахував росіянам 37,85 км² за місяць, і я писав, що прориву не буде. У серпні вони додали темпу: 90 км² підтверджених, 123 з інфільтраціями. Тільки Україна за той самий місяць звільнила щонайменше 129,81 км² – уперше за довгий час баланс місяця на нашу користь. Коштувало це російській армії 42 020 людей, другий місяць поспіль понад 40 тисяч, тобто 340 солдатів за квадратний кілометр. Лічильник рухається, куди я й припускав, лише швидше.

Гроші

Нафтові доходи бюджету РФ у серпні – 326 млрд рублів, мінус 22% за рік, найнижче з лютого. Переробка впала до 3,8 млн барелів на добу проти 5,3–5,5 у липні, і це не ринок, а щонайменше 21 удар по НПЗ за місяць. Дефіцит на початок серпня – 6,45 трлн при річному плані 3,8, і 2 вересня Мінфін позичив трильйон рублів за один день. Не обвал, а коридор, який звужується щомісяця, і саме тому до Дмитрієва їздить санкційний координатор Мінфіну США, а не картограф.

Календар

Тут прогноз спрацював найточніше, але не так, як хотілося. Закон Грема пройшов Сенат 7 серпня, 86 проти 11, і застряг у Палаті представників: спікер Джонсон чекає прямого дозволу Трампа, а до виборів 3 листопада лишилося близько 15 законодавчих днів. Тим часом рейтинг Трампа у Financial Times/Focaldata впав до 33%.

Місяць тому я писав, що Кремль уміє чекати чужих виборів. Виявилося, чекати треба не на 3 листопада, а на середину жовтня, бо це останній момент, коли підписана угода ще встигає стати аргументом у кампанії. Дедлайн тепер не московський, а вашингтонський. І це єдина справжня невідома тижня: чи потрібен результат Трампові на 33% сильніше, ніж Путіну, бо від відповіді залежить, хто кого чекає.

Що лежить на столі після Москви й Києва?

Не територіальна формула, а графік: поетапне помʼякшення санкцій і спільні проєкти в обмін на деескалацію, під якою Кремль розуміє зупинку наших ударів по його НПЗ. Це і є заморозка, описана 2 серпня, і приїхала вона саме в тому вигляді, який я передбачав: як «малий крок до миру». Різниця з прогнозом одна, і вона на нашу користь: Кремль прийшов не у власному темпі, а під чужий календар.

Лічильники показують, чи працює час на Росію, а не те, чи погоджується з ними Путін. Судячи з переказу Ушакова, гостям у суботу він розповідав про «успіхи армії» і впевненість у досягненні всіх цілей, джерело Bloomberg біля Кремля дає «нуль шансів» на угоду до захоплення решти Донеччини.

Людина, яка читає ці цифри, так не говорить. Але заморозка тим і зручна, що не вимагає їх читати. Мінфін позичає трильйон за день, Дмитрієв просить графік санкцій, система реагує на лічильники за нього, а він отримує формат, у якому можна й далі говорити про перемогу. Лічильникам не треба переконати Путіна. Їм досить переконати тих, хто складає йому папери.

Зеленський наступного дня після відʼїзду посланців готує на Ставку не переговорні позиції, а FREYJA і додаткові можливості для далекобійних ударів. У логіці лічильників це точна відповідь: другий лічильник не має зупинятися на час, поки графік обговорюють у Вашингтоні. Він же назвав і горизонт: якщо війна триватиме взимку, а поки так виглядає, Україна розраховує на зимовий пакет.

Тож прогноз тримається на всіх трьох лічильниках, і саме це найбільша проблема, бо передбачав я не переговори, а заморозку під виглядом переговорів.

Наступну звірку робимо в середині жовтня: якщо до того часу закон Грема не дійде до підпису, а удари по НПЗ стануть предметом торгу, третій варіант переможе не в Москві, а у Вашингтоні.

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Джерело
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Теги: війна путін Україна переговори росія

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Ігор Петренко

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