Каллас відповіла, чи повернуться Усманов та Фрідман під санкції ЄС

Нещодавно Рада Європейського Союзу виключила російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного переліку

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що найближчим часом Європейський Союз не планує розглядати питання про повторне запровадження санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

«Я не бачу, щоб це щодо цих двох осіб сталося найближчим часом», – заявила Каллас, відповідаючи на питання про можливість повернення Фрідмана та Усманова під європейські санкції.

Посадовиця нагадала, що ЄС наразі працює над близько 1600 нових включень до санкційних списків. «Я хочу ще раз наголосити: у зв’язку з рішеннями, ухваленими два тижні тому, 2998 позицій з санкційних списків залишатимуться чинними протягом трьох років. Тобто, в нас більше немає рішення про продовження їхньої дії кожні шість місяців», – сказала вона.

Каллас підкреслила, що країни-члени ЄС «можуть вільно пропонувати імена, які, на їхню думку, мають бути включені до санкційного списку», і зрештою рішення ухвалюють держави-члени.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу виключила російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного переліку. Тоді Володимир Зеленський прокоментував скасування санкційних обмежень.

До слова, Франція підтримала виключення російського бізнесмена Алішера Усманова із санкційного списку Європейського союзу, натомість запропонувавши збільшити термін дії решти обмежень із півроку до трьох років, водночас прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента Зеленського у відсутності планів скасовувати санкції проти російських бізнесменів Усманова та Фрідмана.

Зауважимо, радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів про подальші плани України щодо російських олігархів після рішення ЄС зняти санкції з Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. За його словами, українська сторона вже передала партнерам список із десяти російських бізнесменів, яких пропонує включити до санкційного переліку.