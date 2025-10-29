Головна Світ Політика
Росіяни спричинили на Донбасі кризу безробіття. Лише 30% населення працює

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росіяни спричинили на Донбасі кризу безробіття. Лише 30% населення працює
Окупаційна адміністрація Донбасу затримує заробітну плату, або компенсується її продуктовими наборами
фото: сommons.com.ua

Окупаційні структури визнають економічну кризу в регіоні

Окуповані території Донецької та Луганської областей потерпають від безробіття. У ГУР повідомляють про понад 3 тис. підприємств, які припинили роботу через бойові дії. Тому в цих регіонах спостерігається трудова криза, адже роботу мають лише 30% населення. Про це розповідає «Главком» із посиланням на статтю Центру національного спротиву.

Навіть наявна робота є нестабільною з низькою оплатою та пов’язана з російськими окупаційними структурами. Більшість людей на окупованих територіях змушують працювати на об’єктах «військово-відновлювального» характеру. Частіше це місця в комунальних службах, на будівництві, ремонтні роботи, якими керують окупанти. Щодо заробітної платні, то частіше вона затримується, або компенсується продуктовими наборами.

Щоб знищити економіку Донбасу, окупаційна влада закриває шахти та промислові підприємства. А обладнання вивозить до Росії та передає російським компаніям. До того ж росіяни формально «скорочують» робітників, щоб не поповнювати статистику безробіття.

Занепад економіки Донбасу визнають самі ж окупаційні структури. У регіоні не відновлюють промисловість та не вкладають жодних грошей у розвиток, адже всі ресурси використовують для військових потреб РФ. Такі дії призвели до рівня безробіття на Донбасі, що втричі перевищує показники 1992 року, а життя на окупованих територіях Луганської та Донецької областей є нестерпним. «Донбас, який Росія обіцяла «підняти з колін», перетворився на зону соціального занепаду, де виживання стало єдиною «роботою», – зазначають у Центрі національного спротиву.

Раніше «Главком» розповідав про те, чи вимагав Трамп від Зеленського здати Донбас. Президент США Дональд Трамп стверджує, що не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про здачу Донбасу Росії. Очільник Сполучених Штатів закликав сторони зупинити бойові дії по лінії фронту.

Теги: безробіття окупація Донецьк Луганськ росія Донбас

