Евакуйована влада Сєвєродонецька розтратила 5,5 млн, призначених на дрони та РЕБ: деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Евакуйована влада Сєвєродонецька розтратила 5,5 млн, призначених на дрони та РЕБ: деталі
Посадовцям евакуйованої влади Сєвєродонецька вдалося розтратити 5,5 млн грн
фото: з відкритих джерел

Посадовці використовували приватні фірми та комунальні підприємства для виведення коштів

Евакуйована влада Сєвєродонецька, яка продовжила діяти на підконтрольній Україні території, розтратила 5,5 млн грн. Кошти повинні були бути спрямовані на закупівлю дронів та РЕБ для українських військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування видання «Вчасно».

Журналісти з антикорупційної групи «Цахнів» з’ясували, як посадовцям евакуйованої влади Сєвєродонецька вдалося розтратити 5,5 млн грн, які були виділені для потреб військових. Усе почалося ще у квітні 2024 року, тоді до Єдиного реєстру досудових розслідувань додали матеріали щодо ймовірного розтрату посадовцями Сіверськодонецької громади Луганщини бюджетних коштів.

Представники влади Сєвєродонецька отримали для закупівлі FPV-дронів та станції РЕБ для військових – 5,5 млн грн. Проте ці гроші так і не використали за призначенням. За інформацією Бюро економічної безпеки, цієї техніки військові так і не отримали.

Повідомляється, що посадовці скоріш за все привласнили ці кошти та вивели їх через відоме комунальне підприємство на рахунок фірм, що займаються виробництвом спецодягу та оптовою торгівлею. Таким чином чиновники використали благодійну ініціативу допомоги військовим у власних цілях, перетворивши її у схему з розкрадання та виведення коштів. Детективи також зазначають, що посадовці використовували для цього фіктивні договори, акти та накладні й загалом лише удавали, що займаються закупівлею зброї для військових. Водночас вони скеровували бюджетні кошти через власні фірми та виводили їх у готівку, яку потім ділили між собою.

Йдеться про конкретні підприємства, не лише приватні, але й комунальне, а саме КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління», через яке і пройшли гроші. Це стало можливим завдяки Програмі шефської допомоги військовим, яка дає можливість придбати військове обладнання, без додаткових перевірок. У результаті працівники КП «уклали» дві угоди щодо закупівлі 150 FPV-дронів, трьох наземних станції управління та 20 станцій РЕБ загальною сумою на понад 5 млн грн.

Також відомо, що посадовці та комунальники співпрацювали з постачальниками. Тому підробити повний пакет документів та вивести кошти з бюджету на рахунки фірм, не викликало жодних складнощів. У Єдиному реєстрі досудових розслідувань оприлюднили назви цих фірм, які до речі вже фігурують в інших справах щодо розтрати майна.

У схемі брала участь ТОВ «Промислова група А.С.Д.» на рахунок, якої перевели 2,57 млн грн. Це підприємство спеціалізується на виробництві спецодягу та продажем сировини. Також згадується ТОВ «НВО «Металіт», яке отримало 2,96 млн грн бюджетних коштів. Ця фірма займається оптовою торгівлею та продажем господарських товарів. Тож жодна з них не має ніякого відношення до виробництва чи продажу бойового обладнання, чи зброї.

Детективи також з’ясували, що ці фірми пов’язує одна людина, на ім’я Максима Карпова, відомий як екскерівник «Металіту» та власник «А.С.Д.». Загалом відомо й про інші фірми, які отримують кошти від комунальних підприємств Сєвєродонецька.

Розслідування щодо цієї схеми триває. Ним займається Головний підрозділ Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Фігурантам справи загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Раніше «Главком» писав про те, що Комітет Верховної Ради України рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026. Зокрема комітет поралив Раді збільшити видатки у сфері оборони.

корупція гроші бюджет Донеччина зброя

Евакуйована влада Сєвєродонецька розтратила 5,5 млн, призначених на дрони та РЕБ: деталі
Евакуйована влада Сєвєродонецька розтратила 5,5 млн, призначених на дрони та РЕБ: деталі
