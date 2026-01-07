Президентка Єврокомісії заявила, що Україна належить ЄС

Від безпеки України залежить безпека Європи. Таку думку висловила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті головування Республіки Кіпр у Раді ЄС. Про це пише «Главком».

Зокрема, Урсула фон дер Ляєн згадала про Україну, коли коментувала заяву президента Кіпру Нікоса Христодулідіса, який сказав, що Європа є «єдиною в меті та заснована на солідарності». «Ми чітко бачимо це в центральному пріоритеті вашого головування – побудувати більш безпечну та більш незалежну Європу. Ця відповідальність починається в Україні. Тому що безпека України – це безпека Європи. Разом ми будемо працювати над досягненням справедливого та міцного миру, мій дорогий друже Володимире (Зеленський – ред.) І вчорашня зустріч у Парижі була дуже значним кроком у цьому напрямку», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Крім цього президентка Єврокомісії зазначила, що Європейський Союз працюватиме над просуванням України та Молдову на шляху до вступу ЄС. За словами Урсули фон дер Ляєн, процвітаюча та вільна Україна та Молдова належать до ЄС.

Нагадаємо, що нещодавно Урсула фон дер Ляєн озвучила план підтримки України на 2026 рік. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила непохитну позицію Євросоюзу щодо допомоги Україні. Напередодні ключової зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, вона представила основні пріоритети роботи ЄС на 2026 рік.

Раніше «Главком» писав про те, що очільниця Європейської комісії позитивно оцінила результати переговорів у Мар-а-Лаго, відзначивши «хороший прогрес» у питанні досягнення миру в Україні. За словами голови Єврокомісії, розмова була змістовною та корисною. Вона підкреслила готовність Європи до тісної координації з Україною та Сполученими Штатами для закріплення досягнутих результатів.