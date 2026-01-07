Головна Світ Політика
У Москві загорівся завод, який виготовляє авіаційні двигуни (відео)

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У Москві загорівся завод, який виготовляє авіаційні двигуни (відео)
Російське двигунобудівне підприємство займається повним циклом розробки та виготовлення авіаційних двигунів
фото: російські ЗМІ

За попередніми даними, в одному з корпусів спалахнуло обладнання

На проспекті Будьонного на сході Москви спалахнула потужна пожежа. Загоряння сталося на заводі ОДК «Салют», що входить до держкорпорації «Ростех». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Підприємство спеціалізується на виробництві та обслуговуванні авіаційних двигунів. За попередньою інформацією, в одному з корпусів спалахнуло технологічне обладнання.

Російське двигунобудівне підприємство займається сервісним обслуговуванням, повним циклом розробки та виготовлення авіаційних двигунів. Розробляє модифікації та цифрову модель двигуна АІ-222-25 для навчально-бойового літака Як-130, виготовляє комплектуючі для сімейства двигунів ТВ7-117; проводить навчання та практику студентів-токарів і фрезерувальників.

Нагадаємо, далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по двох ворожих об’єктах у тилу РФ.

У Нейському районі Костромської області спалахнула масштабна «бавовна» на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ). Це був важливий для ворога арсенал, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків.

Дрони «Альфи» СБУ також вразили нафтобазу «Геркон Плюс» у н.п. Стрєлєцкіє Хутора Липецької області. Внаслідок атаки там розпочалася інтенсивна пожежа. Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: Тамбовську, Воронезьку та Липецьку.

До слова, 4 січня безпілотники атакували завод «Енергія» у Єльці Липецької області РФ, після атаки там спалахнула пожежа.

Теги: пожежа росія

