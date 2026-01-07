Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія допомогла США захопити танкер під російським прапором

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Британія допомогла США захопити танкер під російським прапором
Джон Гілі наголосив, що відносини зі США є ключовою складовою безпеки Британії
фото: AP

Міноборони Великої Британії заявило, що країна сприяла захопленню танкера Bella I

Велика Британія допомагала Сполученим Штатам провести операцію із захоплення підсанкційного танкера Bella I (Marinera), який плив до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Міноборони Британії повідомило, що сприяло захопленню танкера. Йдеться про «заздалегідь сплановану оперативну підтримку, включно з наданням базування для американських військових засобів». Тим часом морська частина операції проходила за участю танкера постачання RFA Tideforce, а королівські військово-повітряні сили Великої Британії забезпечували повітряне спостереження.

«Сьогодні наші збройні сили Великої Британії продемонстрували високий професіоналізм і майстерність, підтримавши успішне перехоплення США судна Bella I на шляху до Росії. Ці дії стали частиною глобальних зусиль по боротьбі з обходом санкцій», – зазначив міністр оборони Британії Джон Гілі.

За словами очільника британського Міноборони, у судна була «зловісна історія», оскільки воно було «частиною російсько-іранської осі ухилення від санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти і страждання від Близького Сходу до України». Крім того, він додав, що відносини зі США є ключовою складовою безпеки Британії.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Також повідомлялося, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані.

Читайте також:

Теги: Велика Британія США флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Помер старший син експрезидента США Рональда Рейгана
Помер старший син експрезидента США Рональда Рейгана
Сьогодні, 03:32
Повалений диктатор каже, що невинний в інкримінованих злочинах
Мадуро відмовився визнавати провину в суді
5 сiчня, 19:42
Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через арешт Мадуро
Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через арешт Мадуро
4 сiчня, 01:54
Дональд Трамп (ліворуч) та Джеффрі Епштейн
Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна
31 грудня, 2025, 09:29
На тлі ввічливості Трампа чітко простежувалася риторика, що більше тиснула на Київ, ніж змушувала Москву поступатися
Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN
30 грудня, 2025, 03:24
Володимир Зеленський поділився деталями роботи над мирним планом
Мирний план майже готовий. Зеленський поділився деталями
26 грудня, 2025, 15:28
Трамп: На Сирію чекає світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде викорінено
Трамп пообіцяв жорстку відплату ІДІЛ за вбивство американців
20 грудня, 2025, 01:26
На руках президента США Дональда Трампа помітили пластирі
Чому Трамп носить пластирі на руках? Білий дім відповів (фото)
12 грудня, 2025, 16:22
Британія близька до угоди про заморожені російські активи для України
Стармер сподівається на швидке укладення угоди щодо росактивів для Києва
9 грудня, 2025, 10:14

Політика

Британія допомогла США захопити танкер під російським прапором
Британія допомогла США захопити танкер під російським прапором
Москва відреагувала на захоплення США танкера під російським прапором
Москва відреагувала на захоплення США танкера під російським прапором
Трамп заявив, що без нього Росія «захопила б всю Україну»
Трамп заявив, що без нього Росія «захопила б всю Україну»
США захопили танкер Sophia в Карибському морі (відео)
США захопили танкер Sophia в Карибському морі (відео)
Підсанкційні танкери біля Венесуели масово змінюють прапори на російські – NYT
Підсанкційні танкери біля Венесуели масово змінюють прапори на російські – NYT
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua