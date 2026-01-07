Британія допомогла США захопити танкер під російським прапором

Джон Гілі наголосив, що відносини зі США є ключовою складовою безпеки Британії

Міноборони Великої Британії заявило, що країна сприяла захопленню танкера Bella I

Велика Британія допомагала Сполученим Штатам провести операцію із захоплення підсанкційного танкера Bella I (Marinera), який плив до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Міноборони Британії повідомило, що сприяло захопленню танкера. Йдеться про «заздалегідь сплановану оперативну підтримку, включно з наданням базування для американських військових засобів». Тим часом морська частина операції проходила за участю танкера постачання RFA Tideforce, а королівські військово-повітряні сили Великої Британії забезпечували повітряне спостереження.

«Сьогодні наші збройні сили Великої Британії продемонстрували високий професіоналізм і майстерність, підтримавши успішне перехоплення США судна Bella I на шляху до Росії. Ці дії стали частиною глобальних зусиль по боротьбі з обходом санкцій», – зазначив міністр оборони Британії Джон Гілі.

За словами очільника британського Міноборони, у судна була «зловісна історія», оскільки воно було «частиною російсько-іранської осі ухилення від санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти і страждання від Близького Сходу до України». Крім того, він додав, що відносини зі США є ключовою складовою безпеки Британії.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Також повідомлялося, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані.