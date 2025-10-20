Чи вимагав Трамп від Зеленського здати Донбас? Президент США зробив заяву

За словами американського лідера, він ніколи не обговорював передачу всього Донбасу Росії

Американський лідер спростував інформацію про те, що він нібито закликав Зеленського віддати Донбас Росії

Президент США Дональд Трамп стверджує, що не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про здачу Донбасу Росії. Очільник Сполучених Штатів закликав сторони зупинити бойові дії по лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Трампа.

Журналісти поцікавилися, чи порушував Трамп тему поступки всього Донбасу Росії у зустрічі із Зеленським 17 жовтня. «Ні, ми ніколи не обговорювали це. Ми вважаємо, що їм (Росії та Україні – «Главком») варто просто зупинитися на лінії, де вони перебувають, на лінії фронту», – відповів він.

Американський лідер зазначив, що узгоджувати все надзвичайно складно. Особливо, якщо одні кажуть «ми беремо це», а інші стверджують «ми - це», тоді виникає безліч різноманітних варіантів.Тому, за його словами, вони мають «зупинитися просто зараз на лінії фронту, повернутися додому, припинити вбивати людей і покінчити з цим».

Водночас журналісти запитали, що на думку Трампа має статися з Донбасом. «Нехай усе залишиться так як є. Зараз усе вже розділене. Я думаю, що 78% території (Донбасу – «Главком») вже захоплено Росією. Залиште все, як є. Вони можуть щось обговорити пізніше», – заявив президент США.

Нагадаємо, газета FT писала, що на зустрічі у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». За інформацією видання, зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським переростала у перепалку на підвищених тонах. Президент США нібито постійно перебивав Зеленського, психував і лаявся, стверджують джерела FT, знайомі із ситуацією.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.