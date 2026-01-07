Головна Світ Політика
Москва відреагувала на захоплення США танкера під російським прапором

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Москва відреагувала на захоплення США танкера під російським прапором
Берегова охорона США провела операцію, унаслідок якої було затримано танкер Bella I
Мінтранс заявив, що судно Bella I наприкінці 2025 року отримало тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ

Російська Федерація, коментуючи захоплення судна Bella I, заявила, що жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, «належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство транспорту РФ.

Як повідомило російське відомство, 24 грудня 2025 року судно Marinera, яке раніше мало назву Bella I, отримало тимчасовий дозвіл на плавання під прапором Російської Федерації, «виданий на підставі російського законодавства та норм міжнародного права».

«Сьогодні близько 15:00 за московським часом у відкритому морі за межами територіальних вод будь-яких держав на судно висадилися військово-морські сили США, зв'язок із судном було втрачено. Відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року у водах, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Також повідомлялося, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані.

